Svitavy – Účetní pracující v Mateřské školce Větrná ve Svitavách se snažila pořádně napakovat. A to právě na úkor školy.

Penězchtivá účetní vybrala peníze na svůj účet a potom se rychle vypařila. Policie už peníze dohledala. Ilustrační foto: archív Deníku | Foto: Deník

Žena totiž vybrala peníze z účtů školky a v zaměstnání už se neobjevila. Policisté jí nyní viní ze zpronevěry, peníze už jí zabavila a chce je vrátit školce. Všechno to začalo už minulý týden. Čtyřiadvacetiletá žena se ráno nedostavila do zaměstnání a nepodala o sobě žádnou zprávu, což už bylo podivné ředitelce Mateřské školy Větrná Daně Brusenbachové.

Původně ji hledala také její matka, která byla na policejní služebně ohlásit její pohřešování. „Nepodala o sobě doposud žádnou zprávu. Kolegové vyhlásili pátrání a slečnu intenzivně hledali. Telefon měla vypnutý a ani nikdo z jejího nejbližšího okolí netušil, kde by mohla být a zda je živá a zdravá," uvedla k případu tisková mluvčí svitavské policie Hana Kaizarová.

Druhý den, když už bylo zřejmé, proč se skrývala před okolním světem, se sama ozvala. Ředitelka Mateřské školy Větrná Dana Brusenbauchová přišla na to, že v pokladně školky chybí hotovost, stejně tak žena „vybílila" také bankovní účet. „Nebrala nám telefony, potom jsme se podívali na účet a vše jsme zjistili," uvedla podrobněji ředitelka.

„Zaměstnavatelka zjistila, že bylo z jejich účtu převedeno téměř půl milionu korun a zmizelo více jak dvacet čtyři tisíc korun v hotovosti z pokladny. Jako účetní měla přístup jak k provozní hotovosti, tak účtům," podotkla policejní mluvčí Kaizarová

„V období od poloviny listopadu loňského roku měla postupně odcizit hotovost a v pondělí 11. ledna měla třikrát převést finance organizace na svůj bankovní účet," dodal bližší informace tisková mluvčí svitavské policie.

Pracovala dobře

Podle ředitelky mateřské školky nebyly v minulosti od jejího přijetí na místo účetní a ekonomky žádné problémy. Zapojila se kolektivu a byla spolehlivá. „Vždycky přitom fungovala naprosto v pořádku. Snad jen poslední měsíc byla zakřiknutá. Ale žádné potíže s ní nebyly, ani já jsem s ní žádné neměla. Nezmínila se ani o tom, že by měla finanční potíže," dodala zdrceným hlasem Brusenbauchová.

Žena podle informací redakce pochází z Třebíčska, žije ve Svitavách a ve školce Větrná pracovala jako účetní poslední dva roky. Vedení školky s obviněnou okamžitě ukončilo pracovní poměr a nyní hledá na její místo novou posilu. „Jsem z toho nešťastná a hlavně zklamaná. Moc mě to trápí, měla jsem v ní důvěru," dodala ředitelka Brusenbauchová. Přesto bude mít školka na ulici Větrná nejspíš štěstí v neštěstí. Podle policie by se zpronevěřené peníze měly na účty zařízení co nejrychleji vrátit.

„Policie se souhlasem státního zástupce zajistila hotovost na účtu. Chybělo několik tisíc korun, protože žena měla povolený kontokorent, který vyčerpala," připomíná Hana Kaizarová. Policejní ženu už komisař obvinil za zpronevěru peněz. „soud ji za toto protiprávní jednání může uložit až pětiletý trest odnětí svobody," dodala mluvčí policistů.

Zřizovatelem školky Větrná je město Svitavy. Pokud by neposkytlo zařízení příspěvek, školce by hrozil existenční problém. Neměla by ani na zaplacení provozních nákladů. Město však až do konce března funguje ve stavu takzvaného rozpočtového provizoria. Řádný rozpočet na rok 20016 budou totiž zastupitelé schvalovat až 24. března.

Zastupitelé však ve středu na svém mimořádném jednání rozhodli o přidělení třistatisícového příspěvku školce právě na nejnutnější provoz. Ten zaručí, že školka tak bude mít peníze na úhrady faktur za energie a na další výdaje.

„Jsem ráda, že to takto dopadlo," oddechla si Brusenbauchová.

Selhal jedinec

Místostarosta Pavel Čížek si myslí, že v tomto případě se jedná pouze o selhání jedince. „Je to selhání jedince, kterému paní ředitelka důvěřovala. Je to stejné, jako když vezmete někoho do jiného zaměstnání a po určité době mu začínáte věřit. Paní účetní měla nejspíš opravdu problém a řešila nestandardní cestou tak, jak je řešila," dodal.

Město zatím neplánuje hloubkový audit či přísnější dohled nad účty dalších školských zařízení. Vyčkal bych každopádně až na vyšetřování policie, kde se stala chyba a potom bychom jednali o tom, jaká opatření učinit, aby se podobný případ neopakoval," uzavřel Čížek s tím, že i nyní město má fungující kontrolní mechanismy.