Výtvarná soutěž si za dobu existence našla oblibu nejen mezi dětmi, ale často také mezi učiteli. Ve výsledkových listinách tak lze najít jak jména „stálic“ soutěže, tak ale také nováčky – zejména z mateřských škol. Ty zpravidla do soutěže přihlašují kolektivní práce. Všechny obrázky, zachycující kontrast mezi zdravou a nemocnou přírodou, procházejí hodnocením dvou porot. Ta první v každé ze čtyř kategorií vybere finalisty, ta druhá z nich určí vítěze. O nejpodařenějším obrázku rozhoduje také veřejnost v internetovém hlasování.

Svou speciální cenu uděluje také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Letos ocenil Zuzanu Sojkovou ze Střední školy grafického designu a cestovního ruchu v Pardubicích. „Vždy se snažím vybírat obraz, který je nejen nápaditý, ale především mimořádně technicky propracovaný. Každý, kdo se podívá na tento obraz, vidí, že autorka má grafický talent a dílo mi mezi ostatními padlo do oka de facto ihned. Jsem velmi rád, že se daří do soutěže zapojovat více než patnáct set dětí z našeho regionu, které mají zájem o přírodu kolem sebe. Věřím, že myšlenky soutěže přenesou následně také do svého života,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

O finálovém umístění rozhodovala sedmičlenná porota, ve které vedle hejtmana Martina Netolického zasedli také náměstek hejtmana Michal Kortyš či radní zodpovědný za životní prostředí Václav Kroutil. Uměleckou sféru zastupovali akademický malíř František Zálabský, fotografové Tomáš Kubelka a Ludvík Plašil a také učitel výtvarného oboru přeloučské Základní umělecké školy Jan Vojtíšek. „V porotě jsem už několikátý rok po sobě a vždy je to pro mě těžké rozhodování. Snažím se vnímat ztvárnění tématu, způsob vyjádření a zpracování. Některé práce jsou tak dobré, že až člověka přivádějí k úžasu,“ komentoval hodnocení fotograf Tomáš Kubelka.

V kategorii předškoláků se do soutěže zapojily mateřské školy napříč celým Pardubickým krajem. Prvenství si svým leporelem zasloužila trojice dívek z Mateřské školy Brožíkova v Pardubicích Sofie Kynclová, Nela Starhová a Kateřina Tichá, mezi základními školami zazářili žáci pravidelných účastníků soutěže – základních škol Ronov nad Doubravou a Rohovládova Bělá. V obou „školních“ kategoriích jim patřilo hned několik finálových pozic. Ovšem vítězství v kategorie 1. stupeň základních škol nakonec získal Filip Moučka ze Základní školy Perálec se svým podmořským světem, mezi staršími školáky zvítězila Zuzana Šmídová ze Základní školy Ronov nad Doubravou. V kategorii středoškoláků porota první místo udělila Zuzaně Sojkové a její kresbě.



Výsledky 9. ročníku soutěže Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje



I. KATEGORIE – předškolní

1. místo Sofie Kynclová, Nela Starhová, Kateřina Tichá (MŠ Brožíková, Pardubice)

2. místo MŠ Pastelka, Pardubice

3.místo Pepina Jánová, Linda Flídrová, Michalka Machová, Milan Jukl (1. MŠ Pomezí)



II. KATEGORIE – 1. stupeň ZŠ

1. místo Filip Moučka (ZŠ Perálec)

2. místo Adéla Říhová (ZŠ Rohovládova Bělá)

3. místo Anna Šmídová (ZŠ Ronov nad Doubravou)



III. KATEGORIE – 2. stupeň ZŠ

1. místo Zuzana Šmídová (ZŠ Ronov nad Doubravou)

2. místo Lucie Bromová (ZŠ Ronov nad Doubravou)

Eliška Havlíková (Gymnázium Holice)

3. místo Klára Skokanová (ZŠ Ronov nad Doubravou)



IV. KATEGORIE – střední škola

1. místo Zuzana Sojková (SŠ grafického designu a cestovního ruchu Pardubice)

2. místo Hana Komárková (Gymnázium Holice)

3. místo Klára Mrvová (Gymnázium Jevíčko)



VEŘEJNÉ HLASOVÁNÍ

I. KATEGORIE – předškolní

Leontýna Majorošová (MŠ Závodu Míru, Pardubice)



II. KATEGORIE – 1. stupeň ZŠ

Adéla Třasáková ZŠ Perálec)



III. KATEGORIE – 2. stupeň ZŠ

Lucie Prudká (ZŠ Ronov nad Doubravou)



IV. KATEGORIE – střední škola

Eliška Hrdá (Gymnázium Jevíčko)