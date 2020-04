Ve Valech u Přelouče už mají jasno. „Tržnici neotevřeme. Nesplnili bychom podmínky. Předně – náš trh není pouze farmářský a pro tisíc návštěvníků nejsme schopni zajistit hygienická opatření včetně dvoumetrových odstupů. Ostatně stále platí zákaz shromažďování více než stovky osob. Porušení pravidel se trestá vysokými sankcemi, a to nám za to nestojí,“ řekl starosta Valů u Přelouče Dušan Doležal.

MOŽNÁ PŘÍŠTÍ SOBOTU

V Rosicích na Chrudimsku vyřknou definitivní stanovisko v pondělí. „Intenzivně zjišťujeme podmínky, za kterých bychom mohli znovuotevřít Rosické trhy, a to pouze pro prodej sadby, drůbeže a farmářských výrobků. Vzhledem k nejasnostem obvoláváme příslušná ministerstva a úřady, abychom zjistili co nejvíce informací,“ uvedl starosta Rosic Zdeněk Volejník s tím, že pohyb návštěvníků v areálu by byl aktivně řízen pořadateli. Pokud budou pro trhy za zjištěných podmínek realizovatelné a pořadatelé budou schopni zajistit dodržování současných nařízení, bude možné otevřít tržiště už příští sobotu 25. dubna.

CHYBÍ DOZOR

V Chrudimi pořádají trhy se sadbou, ovocem a zeleninou vždy ve středu a v sobotu. „Počkáme si na období po 6. květnu, kdy by měl skončit nouzový stav. Ono to není tak jednoduché, jako třeba v Praze, kde pořadatelé farmářských trhů vydělávají velké peníze a mohou si dovolit security službu, jež bude dohlížet na dodržování všech podmínek. Máme jen městskou policii, kterou potřebujeme na jinou práci – od pondělí bude nutná přítomnost strážníků v budově městského úřadu, který se vrátí do běžné provozní doby,“ řekl chrudimský starosta František Pilný. Město na svých webových stránkách podle jeho slov zveřejní kontakty na prodejce zeleninové a květinové sadby. To už před časem učinila obec Rosice a seznam doplnila i o prodejce drůbeže.

V Hlinsku pořádají Selské trhy vždy poslední pátek v měsíci. „V květnu bychom je mohli návštěvníkům zpřístupnit,“ uvedl starosta Miroslav Krčil. Březnové a dubnové Selské trhy se kvůli koronavirovým omezením neuskutečnily a s červnovým termínem se rovněž nepočítá – dlouhodobě už není návštěvnost v tuto dobu vysoká. Další trhy se proto v Hlinsku uskuteční až v září, kdy se bude konat tradiční a oblíbený Svatováclavský jarmark, a potom až v říjnu.