Trstěnice – Památky známé i neznámé. Léto a prázdniny, to je ideální doba na to vzít bicykl a vyrazit na výlet. V novém seriálu Svitavského deníku představíme památky a místa v několika obcích regionu, které byste na svých cestách neměli minout. Nejsou to jenom kostely a různé památníky, vesnice skrývají mnohem více zajímavostí, než se na první pohled může zdát.

Roubenky, kaple, kříže… Seriál začínáme v Trstěnici u Litomyšle, kudy vede i jedna cyklotrasa. Dominantou obce je gotický kostel Nalezení svatého Kříže. Jeho věž je vidět již zdaleka.



V roce 1690 byla vedle kostela postavena polodřevěná zvonice s jehlancovou střechou. To ale nejsou zdaleka jediné památky. Mnoho domů v Trstěnici patří chalupářům, proto se zde nachází i několik zachovaných starých a roubených chalup, které jsou opravdu krásné.



Jeden ze starých statků ve vsi koupil i Vojtěch Kmošek s manželkou. „Vybrali jsme si krásnou starou usedlost. Hledali jsme v celém svitavském okrese a nakonec jsme našli právě v Trstěnici. Vesnice je plná krásné zachovalé architektury, je v nádherném údolí a jsou tu staré statky. Naše usedlost neprošla za posledních šedesát let stavebními úpravami, takže je to pěkná dochovaná stavba," vysvětluje Vojtěch Kmošek, proč se rozhodl s rodinou usadit zrovna v Trstěnici.



Kmoškovi tu hodlají žít, ale jinak v obci patří mnoho domů chalupářům. „Je to česká vesnice obklopená bývalými německými obcemi. Dnes má Trstěnice necelých 600 obyvatel, ale je tu hodně chalupářů. Roubenky jsou pro dnešek složité pro obývání, ale na chalupu jsou naprosto ideální," dodává Vojtěch Kmošek.



Zajímavých míst pro zastávek při putování Trstěnicí je více. Najdeme tu množství kapliček, soch a křížů před usedlostmi a v jejich záhumenku. „Nejraději mám ve vesnici ty záhumenní cesty mezi statky, z nichž jsou vidět sady, upravené zahrady, to je nejpříjemnější. Mám rád, když jdeme a po jedné straně máme zlaté pole a po druhé sady a zachovalé zadní strany statků, kde lidé suší seno a hospodaří," říká Vojtěch Kmošek.



Známým statkem v Trstěnici je bezesporu Vojnarka, kde pobýval při putování krajem i spisovatel Alois Jirásek a kam zasadil děj svého románu Vojnarka. Současný majitel statek zachránil před úplným rozkladem. Před statkem Vojnarka stojí kaplička a i k ní se váže silný příběh. Byla totiž postavená na paměť usmrcení dítěte vlkem v 17. století. Další zajímavou stavbou v Trstěnici je kaple zdobená sgrafity.



Trstěnice je dlouhá obec a v horkém létě přijde vychlazené pivo vhod. Zajděte do domu s jedničkou. To je Sajdlův mlýn, stojí na hranici Čisté a Trstěnice. Mlýn z roku 1901 má podobu čtyřstraného dvora částečně s patrovými objekty opatřenými jednoduchou fasádou a s vyřezávanými hlavními vstupními dveřmi. Právě za nimi najdete stylový hostinec.



„Dvojku" má v Trstěnici památkově chráněný dům, jedná se o hodnotné roubené obytné stavení, které je pozdně středověké. Památkově chráněných domů se nachází v Trstěnici hned několik. Kostel, kapličky… „Mně se nejvíce líbí zvonice u kostela. Je z ní nádherný výhled. Na požádání lze vylézt nahoru," dodává Vojtěch Kmošek.



Zajímavým zastavením při putování Trstěnicí může být i pramen za dolní hospodou nebo nejstarší strom ve vesnici, kterým je Myslivcova lípa. Tu v roce 1815 zasadil Matěj Sigl a najdete ji u křižovatky Chmelík – Karle na travnaté ploše poblíž čp. 73.



Trstěnice je taky vesnice, kde udržují staročeské tradice. Už v neděli 21. srpna se tady uskuteční dožínky s velkým krojovaným průvodem.