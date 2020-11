Podobné zkušenosti má i majitelka obchodu v Rohovládově Bělé Olga Sejkorová, která často své zákazníky přes velký rámus ani neslyší. „Barák mi praská, nemůžu otevřít ani dveře, protože sem jde smrad a hluk,“ popsala.

To by ale brzy mohlo skončit. Dlouholetý boj, který sváděli starostové dotčených obcí, tedy Chýště, Volče, Bukovky, Rohovládovy Bělé a Lázní Bohdaneč, se blíží do finále.

Zdroj: Lada Součková

Zástupci obcí se mnoho let snažili omezit průjezd kamionů tímto územím. „K nejrychlejšímu zklidnění dopravy na silnici vedoucí z dálnice D11 přes Lázně Bohdaneč do Pardubic vedla jediná cesta. Převzít tuto silnici od státu pod Pardubický kraj a osadit značkami omezujícími tranzitní dopravu nákladních automobilů nad 12 tun,“ řekl krajský radní Michal Kortyš.

Kraji se již podařilo silnici převzít a udělat z ní tak silnici druhé třídy. Z komunikace I/36 se tak stala II/21. „Je to obrovská úleva, moc se těším. Konečně budu moci vyměnit okna,“ zaradovala se Sejkorová. „Ještě ale musíme počkat, než to bude jisté,“ dodala.

Kraj totiž musí na odboru dopravy pardubického magistrátu požádat o změnu dopravního značení, což ještě nějaký čas zabere. „Věřím, že dostaneme dárek k Vánocům a kamiony ze silnic zmizí. Snad to ti, kteří o tom budou rozhodovat, pochopí a konečně se nám tu uleví,“ povzdychl si starosta Lázní Bohdaneč Vladimír Šebek.

Primátor je proti

Z toho ale nemá radost primátor Pardubic Martin Charvát, který se obává, že toto opatření zkomplikuje dopravní situaci v severozápadní části Pardubic, na mimoúrovňové křižovatce u Globusu. „Velkým rizikem je, že mimoúrovňová křižovatka nemá kapacitní odbočovací pruhy. Ještě větším problémem bude napojení severovýchodního obchvatu,“ vysvětlil mluvčí radnice Radim Jelínek.

Kraj si ale nechal vypracovat studii, která se zabývala zatížením této křižovatky. „Chtěli jsme, aby se zaměřili na tento pruh, a ukázalo se, že doprava se rozmělní a nevznikne tu problém,“ sdělil výsledek Kortyš.

Obcím ležícím na trasek dálnici D11 se ale významně uleví, kvůli těžké dopravě mají neustále rozbité silnice a chodníky. „Silnice už je naprosto zdemolovaná, neustále opravujeme propadlé kanály. Nyní čekáme na rekonstrukci průtahu městem za 80 milionů, která se má dělat příští rok,“ sdělil Šebek s tím, že doufá, že díky zmírnění dopravy silnice zůstane dlouho v dobrém stavu.

Místní navíc nemají s řidiči kamionů dobré zkušenosti. „Minulý týden osobní auto zastavilo chodci, kamion, který jel za ním, musel přibrzdit a začal na řidiče zběsile troubit. To samé se děje, když potřebuje někdo z hlavní odbočit a přibrzdí si,“ popsal majitel dalšího obchodu Ladislav Cincibuch.

Jeho dcera v obci staví dům, omezení kamionů je proto potěší. „Děsilo ji, že bude mít ložnici s okny do silnice. Když nebudou jezdit kamiony, tak to nevadí,“ doplnil Cincibuch.