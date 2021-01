Město Hlinsko si na nezájem rodin toužících po vlastním bydlení stěžovat nemůže. V lokalitě Drachtiny má stát 31 rodinných domů. Vyvolávací cena za metr čtvereční je stanovena na 550 korun, uchazeči o koupi pozemků se utkají v dražbě. „Velmi mě těší zájem, který jsme zaregistrovali. Lokalita bude kompletně zasíťovaná v polovině letošního roku a poté budou parcely po kolaudaci postupně k dispozici,“ uvedl starosta Hlinska Miroslav Krčil.

Soukromým stavebníkům vychází vstříc i Moravská Třebová. Studie zástavby Jihozápad počítá se vznikem až šesti bytových domů a 120 rodinných a řadových rodinných domů, spolu se zelenía potřebnou infrastrukturou. „Moravská Třebová kromě Udánského kopce nemá k dispozici žádné další parcely pro výstavbu rodinných domů. Ve městě sledujeme akutní nedostatek bytů, kdy na koupi nebo pronájem každého bytu čeká průměrně deset až dvacet zájemců. Realizace celého záměru Jihozápad je tedy jeden z nezbytných kroků k zastavení úbytku počtu obyvatel našeho města,“ sdělil Deníku starosta Moravské Třebové Miloš Mička.

Ne všude se daří podporovat výstavbu rodinných domů. Třeba město Chrasts třemi tisíci obyvateli nebylo více než deset let schopné získat jediný pozemek, na kterém by bylo možné vybudovat stavební parcely. Je to způsobeno tím, že pozemky obklopující město vlastní římskokatolická církev.

Složitá jednání

Nyní se ale začíná blýskat na lepší časy. „Jsme první vedení města, které s Biskupstvím Královéhradeckým a Státním pozemkovým úřadem ČR vstoupilo do složitých jednání za účelem získat nejen pozemky pro stavební parcely, ale také narovnat vlastnictví a zájmy v našich katastrálních územích,“ uvedl chrastecký starosta Vojtěch Krňanský.

Pokud dojde ke směně, ta se bude řídit znaleckým posudkem, nikoliv výměrou pozemků. „Jinou cenu má stavební parcela a jinou polní cesta,“ doplnil starosta. Pokud město získá lukrativní pozemky v intravilánu obce, musí počítat s tím, že církvi uhradí doplatek. Ten odhadem činí 8,5 milionů korun a město ho zaplatí z fondu rozvoje bydlení. „Investice se městu několikanásobně vyplatí. Město získá asi 40 stavebních parcel. Hrubý předpoklad výnosu této směny je 15 milionů,“ zdůraznil starosta.