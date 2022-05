A takových lidí je víc, mají z moderních technologií strach. Právě jim vyšli vstříc studenti z Obchodní akademie Chrudim, kteří v programu Samsung Solve for Tomorrow vymysleli aplikaci hlasového asistenta. Ta dává seniorům pocit jistoty a usnadňuje používání mobilů všem začátečníkům.

Studenti čtvrtého ročníku Lara Severová a Damián Tomiška svůj nápad přihlásili do globálního programu na začátku školního roku. Úkolem bylo identifikovat celospolečenský problém, který mladí lidé kolem sebe vnímají, a navrhnout jeho řešení s přispěním moderních technologií. K nápadu na hlasového asistenta pro chytré telefony přivedli maturanty z Chrudimi vlastní prarodiče a nejbližší okolí.

„Známe mnoho lidí, kterým by se hodil dotykový telefon, ale protože se bojí, že se s ním nenaučí, nechávají si raději starý tlačítkový. To nás inspirovalo. Proč by měli být ochuzeni o rychlé aplikace, lepší komunikaci s blízkými a uchovávání vzpomínek v podobě kvalitních fotografií? Rozhodli jsme se vyvinout aplikaci – kapesního pomocníka, který bude uživatele provázet od nejjednodušších úkonů po ty náročnější a pečlivě jim vše vysvětlí krok za krokem,“ popsali Lara s Damiánem, kteří svůj tým pojmenovali EkoDuo.

Pokud nebude uživatel vědět, jak například pořídit fotografii, klikne na pomocníka, který zkusí vygenerovat, čeho se uživatel snažil docílit, a nabídne mu podrobný návod i s hlasovou asistencí, jak postupovat.

Chrudimští radní nesouhlasí s policií. Místa je na chodníku dost, dupli si

Díky rozvojovému programu pro studenty středních škol Solve for Tomorrow nyní dostává jejich nápad reálné obrysy a byl vybrán mezi deset nejlepších studentských projektů v Česku.

Deník na návštěvěZdroj: Deník

„V programu mohou studenti poukázat na jakýkoli konkrétní problém a veřejně prezentovat své návrhy, jak stav věci za použití technologií změnit. Pokud mají nápad například na software, nemusí být hned specialisty na IT, aby ho mohli uskutečnit, do programu vstupují mladí lidé jen se svými myšlenkami. Poté s přispěním našich specialistů a lidí z praxe svůj nápad dál rozvíjejí a ve finále programu jej mohou dovést až k samotné realizaci,“ uvedla Zuzana Mravík Zelenická, manažerka pro společenskou odpovědnost firny Samsung.

Globální program Solve for Tomorrow vznikl jako výzva všem mladým inovátorům v roce 2010 v USA a od té doby se jej zúčastnilo ke dvěma milionům studentů z celého světa. Češi se do výzvy pro rozvoj společnosti zapojili v tomto ročníku poprvé.