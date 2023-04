Staré vůně, Ježkovky i rybářský prut. V Chrudimi vracejí seniory do jejich mládí

Držíte v ruce rybářský prut. Poznáváte jeho tvar, ve dlani cítíte i povědomě měkké držadlo. Když otočíte kličkou navijáku, potěší vás známé zabzučení. Kvůli pokročilé Alzheimerově nemoci už ale nevíte, jak se celá ta štíhlá a dlouhá tyč jmenuje. Vlastně ani nestojíte u rybníka, ale uprostřed zahrady. Daleko od vody, takže nemůžete vylovit ani rybí šupinku. Na tváři vám přesto hraje tichý úsměv. Právě jste se totiž vrátili do svého mládí. Do doby, kdy jste rybařili. Do časů, ve kterých vám bylo dobře. Vítejte v biografické péči.

Senioři nad fotografiemi chrudimských budov a zákoutí | Foto: CSSP Chrudim