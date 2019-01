Pardubický kraj – Poplatky za svoz komunálního odpadu se ve městech Pardubického kraje liší o desítky korun. Nejméně zaplatí za vyvezení popelnic lidé v Přelouči. Roční částka 492 korun na poplatníka zůstala stejná jako v předchozích letech.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vladimír Šťastný

Naopak nejhlouběji musí sáhnout do kapsy poplatníci ve Svitavách. Radnice pro letošní rok navýšila částku za odpad na 660 korun.

Jen o deset korun méně platí už několik let domácnosti v Letohradu. Podle místostarosty Martina Hatky však lidé, kteří odpad třídí, zaplatí ve skutečnosti mnohem méně. „Skutečná výše průměrného poplatku s ohledem na slevy za třídění jen mírně převyšuje 400 korun,“ říká místostarosta.

Motivační systémy, které dávají lidem možnost ušetřit tříděním odpadu desítky korun ročně, fungují i v dalších městech. Ve většině z nich však radnice na likvidaci komunálního odpadu ročně doplácejí stovky tisíc.

„Naše filozofie v oblasti odpadového hospodářství směřuje k tomu, aby občan prostřednictvím poplatku uhradil veškeré náklady, které systém obnáší,“ vysvětluje Martin Hatka. Pokud obce ztrátovost hospodaření s odpady dotují, je podle letohradského místostarosty celý systém deformovaný.

„Pokud se mají porovnávat poplatky mezi městy, součástí by mělo být i porovnání skutečných nákladů na celý systém odpadového hospodářství. Nejnovějším trendem je přepočet vyprodukovaného směsného komunálního odpadu na občana a rok. Ti nejlepší se pohybují pod hranicí 150 kilogramů,“ dodává Martin Hatka.

Více jak šest stovek ročně zaplatí za popelnice rovněž obyvatelé Litomyšle. Radnice v letošním roce zvedla poplatek na 636 korun. „V minulých letech byl poplatek 576 korun. Kvůli narůstajícím nákladům na provoz a mzdy zaměstnanců nyní dochází ke zdražení o 60 korun. Rodina o čtyřech osobách nově za celkovou likvidaci odpadu zaplatí zhruba o pět korun za týden více,“ vysvětluje mluvčí města Michele Vojáček.

Na částku 600 korun vyšplhaly v novém roce poplatky v Moravské Třebové a Poličce. Osvobození od placení jsou v Poličce děti do tří let a lidé nad pětaosmdesát. Neplatí se ani za třetí dítě v rodině. Senioři starší pětasedmdesáti let v Hlinsku zaplatí jen polovinu. Šest stovek za vyvezení popelnice platí už několik let obyvatelé Holic a Chrudimi.

Těsně pod hranicí šesti set korun se drží poplatky v Ústí nad Orlicí nebo České Třebové. Pomalu, ale jistě se jí přibližují v Jevíčku. Ještě v roce 2014 platili obyvatelé malohanácké metropole za svoz odpadu 530 korun. V roce 2015 poskočila cena o deset a po dvou letech o dalších dvacet korun. Letos budou lidé v Jevíčku platit už 580 korun. O dvacet korun vzrostla cena i v Hlinsku, meziročně z 540 na 560 Kč.

Jen o osm korun víc přijde likvidace komunálního odpadu poplatníky v České Třebové. Stejně jako v Ústí nad Orlicí, kde se platí 590 korun, zůstává cenová hladina stejná jako v předchozích letech. V Ústí navíc mohou lidé tříděním ušetřit až dvě stovky ročně.

Poplatky za odpad se pro letošní rok nezměnily ani v Pardubicích, Chocni, Králíkách nebo Žamberku. Jejich obyvatelé zaplatí za popelnice pětistovku ročně. O dvacet korun víc vydají na poplatcích lidé ve Vysokém Mýtě. Nezdražovalo se ani v Lanškrouně, kde je poplatek za svoz odpadu už několik let 540 korun.





Pardubice: 500 (2019), 500 (2018, 2017, 2016)

Česká Třebová: 588 (2019), 588 (2018, 2017, 2016)

Hlinsko: 560 (2019 +20), 540 (2018, 2017, 2016)

Holice: 600 (2019), 600 (2018, 2017, 2016)

Choceň: 500 (2019), 500 (2018, 2017, 2016)

Chrudim: 600 (2019), 600 (2018, 2017, 2016)

Jevíčko: 580 (2019 +20) 560 (2018, 2017), 540 (2016)

Králíky: 500 (2019), 500 (2018, 2017, 2016)

Lanškroun: 540 (2019), 540 (2018, 2017, 2016)

Letohrad: 650 (2019), 650 (2018, 2017, 2016)

Litomyšl: 636 (2019 +60), 576 (2018, 2017, 2016)

Polička: 600 (2019 +60), 540 (2018, 2017, 2016)

Přelouč: 492 (2019), 492 (2018, 2017, 2016)

Moravská Třebová: 600 (2019 +50), 550 (2018), 500 (2017, 2016)

Svitavy: 660 (2019 +60), 600 (2018, 2017, 2016)

Ústí nad Orlicí: 590 (2019), 590 (2018, 2017, 2016)

Vysoké Mýto: 520 (2019), 520 (2018, 2017, 2016)

Žamberk: 500 (2019), 500 (2018, 2017, 2016)