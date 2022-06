„Je zde vyšší výskyt rakoviny, na což upozorňuje Světová zdravotnická organizace (WHO), ministerstvo životního prostředí i ministerstvo zdravotnictví,“ zdůraznil například Tibor Schwarz ze spolku Zelený dům.

Společnost tvrdí, že podle studií nebude provozem spalovny ohroženo životní prostředí ani zdraví obyvatel, a linku chce uvést do provozu. „Zdraví je to nejcennější, co máme. Obavám občanů tedy rozumíme a nebereme je na lehkou váhu,“ sdělila mluvčí AVE CZ Pavla Ivácková.

Zaměstnanci firmy avizovali, že dokumentaci doplní například o celou kapitolu týkající se dopadů záměru na veřejné zdraví, aby splňovala evropské směrnice pro kvalitu ovzduší, nebo studie, které jsou zaměřené na zdraví občanů v okolí podobných zdrojů emisí.

„Věříme, že po doplnění dokumentace o další data a vysvětlující komentáře se nám všechny pochybnosti na straně veřejnosti podaří rozptýlit. Technologie, které se při spalování odpadů dnes používají, jsou velmi šetrné k životnímu prostředí i zdraví obyvatel,“ dodala Ivácková.

Proti obnovení provozu stojí zástupci radnice i veřejnost. „Spalovna by ročně zpracovala 20 tisíc tun nebezpečných odpadů, nechceme, aby životní prostředí v našem městě bylo takovýmto způsobem zatěžováno,“ poznamenal primátor Pardubic Martin Charvát.

Lidé dál shánějí podpisy na petici, která proti spalovně vznikla. „Vyjadřujeme prostřednictvím této petice svůj kategorický nesouhlas s obnovením provozu spalovny průmyslových odpadů v katastrálním území obce Rybitví. Cítíme se negativně dotčeni a ohroženi obnovením spalovny. Jsme přesvědčeni o tom, že obnovená spalovna bude závažně poškozovat životní prostředí a naše zdraví,“ stojí v petici.

Boj o spalovnu trvá už roky

Ministerstvo v březnu vyšlo kritikům vstříc a dokumentaci majitelům spalovny vrátilo, především kvůli nedostatkům v oblasti hodnocení zdravotních rizik a dalším nejasnostem.

Jak šel čas se spalovnou



2004: spalovna, kterou od roku 1995 provozovala Synthesia, nesplnila emisní limity

2006: odkup firmou AVE CZ

2009: projednání se zástupci AVE CZ, kterého se zúčastnilo přes 5000 lidí

2010: petici proti spalovně podepsalo 48 tisíc lidí

2017: schválen odkup městem, ale nedošlo k vyčlenění peněz

2018: odkup zamítnut

2022: nové neúspěšné jednání o odkoupení spalovny

2022: osmihodinové online projednávání a nová petice

2022: ministerstvo vrací společnosti AVE CZ dokumentaci EIA

„Záměr modernizace spalovny průmyslových odpadů v dané lokalitě vyvolal v rámci procesu EIA enormní obavy ze zdravotních důsledků provozu spalovny a negativní reakce obyvatel širokého okolí,“ stojí v dokumentu ministerstva.

Společnost AVE CZ usiluje o obnovu spalovny již řadu let. Její záměr spalovnu modernizovat a spalovat v ní ročně 20.000 tun nebezpečných odpadů. Společnost tehdy narazila nejen na nesouhlas úřadů, ale také na silný odpor samospráv i samotných občanů.Zdroj: Karel Haas

To uvítalo i vedení pardubické radnice. „Vzhledem k množství námitek z řad laické i odborné veřejnosti to byl ze strany ministerstva logický krok. Je to sice jen malé vítězství, které nám však dává naději, že se podaří zprovoznění spalovny zastavit,“ řekl tehdy náměstek primátora zodpovědný za životní prostředí Jan Nadrchal.

Spor o spalovnu, který trvá už více než deset let, tak bude pokračovat. „Obec Rybitví bude dále bojovat proti spalovně všemi možnými způsoby, které nám zákon umožňuje,“ informovala starostka Rybitví Eva Šmeralová.

Petice proti spalovně:

Od minulého týdne koluje v Pardubicích, znovu po třinácti letech, petice proti obnovení provozu ve spalovně v Rybitví. Za jejím vznikem stojí občanské iniciativy a představitelé obcí, které mohou být dotčeny obnovením provozu, o které již řadu let usilujeZdroj: obec Rybitví

Petici proti znovu zprovoznění spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví město Pardubice připravilo ve spolupráci s okolními obcemi a zájmovými spolky.Zdroj: obec Rybitví