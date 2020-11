Zhruba dvacítka základních škol po celém kraji, které hejtmanství nechalo otevřené pro potřeby zdravotníků a dalších kritických profesí, zeje prázdnotou. Opakuje se tak situace z jarní vlny epidemie. Kraj proto nyní rozšířil okruh profesí, jejichž děti je možno do škol umístit. S efektem se to ale nesetkalo.

„Ve vyčleněných školách po celém kraji bylo doposud pečováno jen o 150 dětí, což je přibližně 10 procent z celkové kapacity těchto zařízení,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Od uplynulého týdne mohou tyto školy vedle dětí zdravotníků, hasičů či učitelů nově navštěvovat rovněž děti pošťáků, učitelů, vychovatelů, zaměstnanců finančních úřadů, úřadu práce a ČSSZ. Ani mezi nimi ale moc zájem a třídy jsou téměř prázdné. Tyto školy určené pro děti od tří do 10 let.

„Na ZŠ Malíka která je pro tento účel vyčleněna v Chrudimi, je zájem minimální, chodí sem i nadále jen do deseti dětí,“ řekl starosta Chrudimě František Pilný.

Podobná situace je i v dalších městech kraje.

Důvodů nezájmu rodičů z kritické infrastruktury o umístění jejich dětí do školy je hned několik. Mnozí rodiče nechtějí dávat své děti do cizích, pro ně neznámých kolektivů, a to nejen kvůli riziku nákazy. Radši jsou s nimi doma na OČR, s čímž se potýkají především nemocnice. Ty nyní zápasí s nedostatkem personálu. Další rodiče si hlídání dětí vykrývají navzájem nebo prostřednictvím babiček.

„Nechci dát svého syna do pro něj cizího kolektivu. Nejde jen o koronu, necítil by se tam mezi cizími dětmi dobře, bylo by to taková chabá náplast na klasickou školní docházku. Využívám pro hlídání raději své rodiče a manžela, podařilo se mi nějakým způsobem si v práci prohazovat služby, abych s ním byla co nejvíc,“ uvedla Petra Žďárská, zdravotní sestra z Pardubic.

Personál je přitom nyní v nemocnicích větším problémem než stále skloňovaný počet lůžek. „Doma je na ‚ošetřovačce‘ tolik sestřiček, kolik jich je nemocných s covidem-19 a v karanténě dohromady,“ poznamenala nedávno mluvčí krajských nemocnic Kateřina Semrádová. A k hrozbě chybějících lůžek při nynějším náporu covidových pacientů lůžkům podotkla, že samotné kapacity jsou k ničemu, když je nebude mít kdo obsluhovat.