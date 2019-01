Východní Čechy – Polovina velkých lyžařských areálů letos ceny nezvedne, další třetina však ano. Musí zaplatit ztráty za loňskou špatnou zimu, navíc letos investovaly další miliony.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Aleš Vaníček

Lyžařská střediska před letošní sezonou dále rozšiřují své služby, prodloužila délku sjezdovek nebo investovala miliony do zasněžování. A provozovatelé to podle svých slov musí promítnout do cen skipasů.

Například Skiresort Černá hora – Pec pod Sněžkou investoval kolem 30 milionů korun, zejména do technického zasněžování. „Nově bude pod technickým zasněžováním šest sjezdovek," uvedl šéf Skiresortu Petr Hynek.

Jednodenní skipas pro dospělého v hlavní sezoně ve Skiresortu však zdraží o 30 korun na 650 korun. Hranice pro získání levnějšího skipasu pro děti a juniory se zvýší o jeden rok na 12 a 18 let.

Dalšími novinkami budou sjezdovka s tunely a klopenými zatáčkami v Peci, v Černém Dolu a v Peci si budou moci lyžaři změřit radarem rychlost a u dětských vleků v areálu Formánek je nové skicentrum.

Naproti tomu ve Špindlerově Mlýně zůstanou ceny skipasů stejné jako loni, jednodenní jízdenka pro dospělého v hlavní sezoně bude opět za 750 korun.

V ceníku zůstává i takzvaná supersezona o vánočních a novoročních svátcích, kdy jednodenní skipas vyjde dospělého na 850 korun. Novinkou bude možnost nákupu skipasu na internetu za nižší cenu. Například jednodenní skipas v hlavní sezoně koupený přes e-shop má být za 695 korun.

Skoro 70 milionů korun ve Špindlu investovali do rekonstrukce a modernizace zasněžovacího systému ve Svatém Petru a na Hromovce.„Podél sjezdovek bude nově téměř 70 takzvaných sněžných sprch, což výrazně zkrátí dobu zasněžování," řekl René Hroneš z vedení areálu.Ve Svatém Petru také bude lyžařům k dispozici nový multifunkční objekt s pokladnami, infocentrem, obchodem a půjčovnou. Skiareál upravil dojezd sjezdovek na Hromovce, kde dvojnásobně rozšířil most přes Labe a instaloval nové bezpečnostní sítě.

Permanentka pro 19 středisek

V areálu na Kněžickém vrchu u Vrchlabí lyžaře překvapí nová čtyřsedačková lanovka. Ta nahradí původní kotvový vlek.

Miliony do zasněžování investovali vlekaři v Deštném a Říčkách v Orlických horách, i tady však ceny zůstanou na loňské úrovni. V Dolní Moravě zase letos budou k dispozici dvě nové sjezdovky či nový dětský park.

Řada sousedních menších středisek naopak větší investice letos kvůli ztrátám z loňské špatné zimy odložila.

Ještě jedna velká novinka ale letos lyžaře čeká: Na jednu permanentku bude letos v zimě možné lyžovat v 19 tuzemských lyžařských areálech, mimo jiné ve Špindlerově Mlýně, SkiResortu Černá hora – Pec či na Klínovci. Počítá s tím projekt společného celosezonního skipasu Czech Skipass. Cena skipasu pro dospělého činí 11 000 korun. Junioři ve věku 12 až 18 let a senioři za skipas zaplatí 9000 korun a děti 8000 korun.

(kim, čtk)