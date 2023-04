/FOTO, VIDEO/ Vlastnit rybářství byl sen Radka Slavíka od dětství a nyní v dospělosti si ho plní. V Žumberku na Chrudimsku vybudoval společně se svým otcem Radkem sádky, ve kterých chová běžné, ale i netradiční druhy ryb od násady až po dospělé kusy. Slavíkovi své rybí království vybudovali na zelené louce a stále se rozrůstá. Slavík chová i v Česku nepříliš známou pálii, křížence sivena amerického s arktickým. Její maso je hutnější a tučnější, maximálně se přibližuje k lososovi. Další zdejší výjimečnou rybou je jeseter sibiřský.

Rybářství Slavík Žumberk | Video: Romana Netolická

Součástí sádek jsou také tůně a mokřiny pro vytvoření přírodního biotopu, díky kterému se zadržuje voda v krajině a vzniká tím přírodní prostor pro život mnoha dalších živočichů.

Radek Slavík otevřel žumberské sádky před čtyřmi lety. Stojí za nimi ryze český kapitál, nepodporují je žádné státní ani evropské dotace. „Byla to dlouhá, těžká a tuze náročná cesta. A nejsme ani zdaleka na konci. Rádi bychom i do budoucna naše služby rozšiřovali,“ říká Slavík.

Výběr ryb je v Žumberku velký. Na sádkách lze koupit nejen kapra, ale i amura, lína, pstruha a další. Nechybí ani pálie, kříženec sivena amerického s arktickým. Její maso je hutnější a tučnější, maximálně se přibližuje k lososovi. „Tělo je válcovitého tvaru, plusem pálie je velké množství masa okolo páteře. Při kuchání je ztráta z živé váhy pouze deset procent,“ předvádí rybu s barevnými tečkami na kůži Radek Slavík.

Chov pálie není v Čechách příliš rozšířený. Tato ryba vyžaduje čistou průtočnou vodu a její růst je poměrně pomalý.

Další výjimečnou rybou chovanou na sádkách v Žumberku je jeseter sibiřský, ryba oblíbená zejména v Rusku. I přes svou poměrně vysokou cenu si už i u nás našla své pravidelné zákazníky. „Většinou jde o členy vietnamské nebo ruské komunity, kteří si našeho jesetera objednávají třeba na svatby nebo jiné rodinné oslavy,“ vysvětluje Slavík.

Pstruh potoční - kdysi běžná ryba v českých tocích, která na desetiletí mizí z vod kvůli silnému znečištění, také v Žumberku prospívá od maličkaté rybičky až po váhu kolem půl kilogramu, kdy je pro kuchyňskou úpravu nejchutnější. Ale k mání je i pstruh duhový nebo pstruh duhový lososovitý s růžovým masem.

Rybářství je v Žumberku otevřeno od roku 2019. Ryby je možné objednat i s dovozem.Zdroj: Deník/Romana Netolická

Těžká cesta

V nejbližší době plánují zejména postavení udírny ryb, časem i restaurace s rybí smažírnou.

Mladý podnikatel se už dlouho snaží dostat do povědomí lidí, ale je to prý poměrně těžká cesta. Třeba o Vánocích jsou místa před chrudimskými obchodními domy beznadějně obsazena velkými firmami, které mají smlouvu k prodeji po celé republice.

„Teď se nám konečně podařilo domluvit se s obchodním centrem Albert v Chrudimi, kde budeme od 6. do 8. dubna prodávat velikonoční čerstvé ryby. Vnímáme to jako vstřícný krok do budoucna,“ popisuje Slavík s tím, že bude stejně jako o vánočních svátcích otevřena k prodeji ještě rodinná garáž na Jungmannově nábřeží v Chrudimi.

Slavíkovi rozvážejí živé ryby do spolků, soukromým majitelům rybníku či jezer a čerstvé ryby do restaurací.

V nejbližší době plánují zejména postavení udírny ryb, časem i restaurace s rybí smažírnou. „Postavíme líheň, zpracovnu a v poslední řadě vybudujeme deset tisíc metrů čtverečních vodních ploch. Náš cíl je, aby každá druhá ryba na Chrudimsku byla od nás. Chceme požádat o certifikaci, která deklaruje zachování optimálních podmínek pro chov ryb a zdravého životního prostředí,“ uzavírá Slavík.