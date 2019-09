Rozvody v čase

rok rozvodovost v Česku %

1930 5,6 %

1950 12,1 %

1960 15,9 %

1970 26,1 %

1980 30,7 %

1990 38,0 %

2000 41,4 %

2005 47,3 %

2010 50,0 %

2015 46,5 %

2018 45,0 %

Zdroj: Český statistický úřad

Obrovský boom rozvodů z počátku století už je pryč. Zatímco tehdy končila nezdarem polovina manželství, v posledních letech riziko rozvodu pomalu klesá.

V Pardubickém kraji bylo vloni dokonce nejméně rozvodů od roku 1990. Konkrétně tu bylo rozvedeno 1 120 manželství, o 207 méně než v předchozím roce. A není to jen tím, že by se lidé zároveň méně ženili a vdávali. Svateb bylo v kraji vloni nejvíc od roku 2007, a to 2648.

Svateb nejvíc za jedenáct let

„Přibližně v 80 procentech případů se muži i ženy rozváděli poprvé. V 60 procentech případů se rozvod týkal manželství s nezletilými dětmi,“ uvedli ve své právě vydané ročence statistici.

Nejčastější uváděnou příčinou rozvratu manželství je na straně mužů i žen rozdílnost povah, názorů a zájmů. Nevěra hrála roli v necelých třech procentech případů. K dalším příčinám patřily zlé nakládání, nezájem o rodinu, alkoholismus či sexuální neshody.

Nejvyšší rozvodovost byla celorepublikově v roce 2010, kdy dosahovala přesně 50 procent. V roce 2000 končily nezdarem zhruba dvě pětiny oficiálních svazků. Přes třetinu se podíl přehoupl na počátku 80. let. Pětinový byl v polovině 60. let.

„Rozvedeným mužům bylo vloni republikově v průměru 44,8 roku, rozvedeným ženám 41,9 roku,“ uvedli statistici.

Zároveň je ovšem skutečností, že se prodlužuje doba, po jakou spolu manželé vydrží, což může mít na statistickou míru rozvodovosti určitý vliv.

Předloni se manželství rozpadala v průměru po 13,2 letech. V roce 2010 to bylo o půl roku dříve. V roce 2000 se manželé rozcházeli po 11 letech společného života, do začátku 90. let to bylo už od první republiky zhruba po deseti letech.

Podle demografů je prodlužující se doba trvání manželství způsobena tím, že se nyní častěji rozpadají dlouhotrvající svazky.