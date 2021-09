Jak podotkla, děti potřebují hodně lásky, pozornosti, potřebují pocit bezpečí, mít své „doma“. Pro většinu dětí je toto samozřejmostí. Některé však toto štěstí nemají. Není nikdo, kdo by se o ně postaral, měl je rád. Proto hledáme stále náhradní rodiče – pěstouny. Dávají opuštěným dětem domov. Díky tomu mohou zažít vztahy, které jsou základem jejich zdravého vývoje. Vztahy mezi rodiči, sourozenci, prarodiči. Pěstouni doprovází dítě na jeho cestě k dospělosti, předávají mu své zkušenosti, nabízí mu místo u stolu i ve svém srdci.

"V pěstounství je důležitá širší spolupráce, proto jsme se rozhodli, že nezrealizujeme běh jednotlivců, ale týmů. Přicházíme s možností účastnit se nenáročného štafetového běhu (nebo chůze, není důležité vyhrát, ale zapojit se). Týmy by měly být čtyřčlenné, mohou být jakkoliv smíšené (pracovní, rodinné, přátelské, dětské aj.). Protože v pěstounství jde především o dítě, symbolický štafetový kolík může být cokoliv, co symbolizuje dětský svět. Na místě bude dostatek 'plyšových kolíků' (plyšových hraček). Způsob rozlišení či sladění členů v týmu, stejně tak jako volbu vlastního kolíku, ponecháme na Vaší nápaditosti," uvedla vedoucí odboru sociálních věcí chrudimské radnice Radka Pochobradská.

Akce se bude konat v sobotu dne 18. 9. 2021 od 10.00 hod. do 13.00 hod. v parku Střelnice v Chrudimi v rámci Týdne (pro) pěstounství. Přihlášení bude možné do čtvrtka 16. 9. 2021 na emailovou adresu: eva.pokorna@chrudim-city.cz . Případné dotazy Vám zodpoví na tel. čísle 469 657 588. Bude veden seznam týmů a jejich členů, každý aktivní zúčastněný bude odměněn drobností z tomboly.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.