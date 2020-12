Romantické svatby na hradech letos dirigovala epidemie

/FOTOGALERIE/ Přechod na třetí stupeň protiepidemického systému se dotkne také sňatků. V obřadní síni bude moci pobývat deset osob, venkovní počet lidí je stanoven na stovku. To by nahrávalo velkolepé romantické svatbě pod širým nebem, ovšem v prosinci už to reálné není.

Letošní rok se zapsal do historie nízkým počtem svateb na hradě Lichnici u Třemošnice na Chrudimsku. „Láska musela počkat kvůli koronaviru. Snoubenci, kteří chtěli obřad bez roušek, odkládali svůj den D na neurčito. Teprve datum 6. června odstartovalo konání svateb na Lichnici. Celkově od nás odcházelo v manželském svazku šest párů novomanželů,“ řekla kastelánka hradu Ivana Matyková. O tom, že jsou lidé optimističtí a věří v lepší časy, svědčí i poměrně velký zájem o uzavření sňatků v příštím roce. „Už máme zamluvené termíny, a to i pro obřady na hradě Lichnici,“ potvrdila třemošnická matrikářka Jana Němcová. Krásným romantickým svatebním prostředím se pyšní řada památek v Pardubickém kraji, vyhledávaný je třeba hrad Košumberk. Skutečský festival obyčejně přiláká přes čtyři tisíce lidí. Předprodej již začal Přečíst článek › Hrad Košumberk tyčící se nad městem Luže je pro uzavření romantického sňatku přímo ideální. Ovšem na omezení svateb se kromě koronavirové epidemie podepsaly i stavební úpravy. „Kvůli opravě dřevěné balustrády na renesančním paláci muselo být uzavřené celé nádvoří,“ vysvětlila košumberská kastelánka Hana Truncová. Hrad Svojanov na Svitavsku je rovněž romantickým místem pro konání svateb. Obřad mohou snoubenci absolvovat v gotické zahradě, empírovém paláci nebo v rytířském sále domu zbrojnošů. Bonusem je případná hostina v hodovním sále domu zbrojnošů nebo v loveckém salonku. Díky možnosti ubytování přímo na hradě mohou svatebčané slavnostní událost prodloužit třeba na celý víkend. Zájem o sňatek na Svojanově je každoročně velký, ale jako všude letos svatby dirigoval koronavirus. „Měli jsme hodně rezervací, ale kvůli epidemii začali mnozí snoubenci termíny rušit. Někteří je přesunuli na příští rok,“ vysvětlila letošní poznamenanou svojanovskou svatební statistiku mluvčí hradu Květa Korbářová. Díky přechodu na třetí stupeň protiepidemického systému Svojanov, jeden z nejstarších českých královských hradů, otevře návštěvníkům o následujících dvou víkendech jeden prohlídkový okruh, a tak jistě stojí za to tento památkový objekt navštívit. ANKETA: Vláda to uspěchala, myslí si čtenáři Přečíst článek › Oddávající se někdy při romantických sňatcích na zříceninách podobají kaskadérům – kameny jsou kluzké, někomu může činit problém výška. Na horké chvilky se zříceninou hradu Oheb v Seči vzpomíná starosta Třemošnice Miroslav Bubeník. „Zeptal jsem se: kde budu stát? Ukázali mi samý okraj skály, do toho začalo pršet. A za mnou jen hlubina a voda,“ zavzpomínal s úsměvem.

