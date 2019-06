Parkinsonova choroba či Alzheimerova nemoc. Tiší zabijáci, proti nimž zatím neexistují pořádné léky ani systém prevence. Díky spolupráci hradecké a pardubické univerzity společně s Fakultní nemocnicí Hradec Králové však může za pár let vzniknout lék i prevence před těmito neurodegenerativními onemocněními. Na hledání léku získaly grant za 79 milionů korun.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Michael J. Fox, Alan Alda, Karel Štědrý, Petr Hapka či Terry Pratchett. To je jen malý výčet slavných osobností, které trpí či trpěly jednou z forem neurodegenerativních onemocnění. A i když medicína postupuje mílovými kroky dopředu, tak proti těmto tichým zabijákům zatím neexistuje pořádná obrana. To se však může za pár let změnit. A velkou měrou k získání kýženého léku můžou přispět i univerzity z rivalských měst Hradce Králové a Pardubic. Ty spolu s hradeckou fakultní nemocnicí získaly nejen miliony, ale hlavně důvěru hledat látky, které by na svět přivedly skutečné léky. Projekt, jenž nese název IT4Neuro, má za cíl nalézt také vhodného pomocníka při rozpoznávání možných příznaků onemocnění. „Je to pro nás čest i výzva. Ale zatím jsme na začátku výzkumu, na jehož konci by mohla být látka, která by v budoucnu sloužila jako lék pro léčbu těchto neurodegenerativních onemocnění,“ uvedl ke grantu za 79 milionů a projektu Miroslav Lísa z Katedry chemie Přírodovědecké fakulty UHK.