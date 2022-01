Pavelka ale po ŘSD nechce zaplatit škodu na autě, nýbrž jiné škody. „Ta bude hrazená z pojistky. Po ŘSD chci vyplatit zbylé škody, které mi nehoda zbytečně přivodila,“ upřesnil Pavelka, který s přítelkyní po nehodě skončil v péči lékařů.

ŘSD by mu podle něj mělo zaplatit například za půjčovné náhradního vozidla nebo za ztrátu pojistných bonusů.

Generální ředitel ŘSD Radek Mátl už předtím avizoval, že škodu nezaplatí. „Mohu v tuto chvíli na 95 procent říct, že to nebudeme my, kdo škodu na autě zaplatí, nejsme za nehodu odpovědní,“ sdělil Mátl.

Podle policie přitom řidič nenese žádnou vinu. „Dechová zkouška ke zjištění přítomnosti alkoholu v dechu řidiče byla negativní. Nehoda byla podle zákona odložena, neboť zde není podezření z přestupku,“ sdělila k nehodě mluvčí krajské policie Markéta Janovská.

Do případu se navíc vložil pardubický poslanec a nový stínový ministr dopravy Martin Kolovratník (ANO). „Měli jsme osobní setkání s panem Kolovratníkem a jednání s ŘSD ohledně odškodnění. Čekám tak na jejich verdikt, jelikož to musí jít přes právní oddělení, aby bylo vůbec možné to hradit přes jejich pojistku,“ řekl Pavelka, podle kterého by mělo ŘSD zodpovídat za bezpečnost na silnicích a dálnicích.

Přitom právě Kolovratník celou situaci kolem otevření nedodělaného úseku dálnice nazval jako mnoho povyku pro nic.

„Že chybí oplocení proti zvěři a bagry jsou stále v terénu? Není to nic neobvyklého. Dálnice je v klíčových parametrech dokončena a není zde žádný důvod, proč by nemohla sloužit řidičům,“ uvedl v prosinci Kolovratník.

Následné nehody na neoplocených úsecích dálnice však znovu rozpoutaly debaty o předčasném otevření. „Že nedošlo k více nehodám, je spíše shodou okolností. Většina motoristů měla štěstí,“ řekl po zmiňované nehodě hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

ŘSD po vlně kritiky kvůli nehodám se zvěří urychlí výstavbu oplocení dálnice D35

Dálnice D35 Opatovice – Časy



Dálnice D35 je plánována v trase Jičín – Hradec Králové – Olomouc – Lipník nad Bečvou a po dokončení bude s celkovou délkou přes 210 kilometrů druhou nejdelší dálnicí v České republice. Jedná se o první z řady dálničních úseků, které nahradí kapacitně a bezpečnostně již nedostačující silnici I/35. Cena stavby byla dle smlouvy 3,389 miliardy korun bez DPH. Další navazující úsek Časy – Ostrov o celkové délce 14,7 kilometru má být hotový na konci roku 2022.

Podle ŘSD je spuštění provozu na úsecích bez oplocení běžné. „Nejsme v režimu hotové stavby, jsme v režimu předčasného užívání. Stavba podle stavebního úřadu i dopravní policie a expertů dokáže bezpečně a plynule přenést dopravu,“ informoval mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Prozatímním výsledkem je, že po kritice, která se na slavnostně otevřený třináctikilometrový úsek snesla, firma ploty začala stavět dříve, než bylo v plánu. „Zahájili jsme stavbu prvních úseků oplocení. Práce začaly u Labe a postupujeme směrem k Borku,“ uvedlo devět dní po nehodě ŘSD. Kompletní oplocení má být hotové na konci ledna.

Srážka se zajíci i stádem prasat. Na chybějící ploty u D35 se nese vlna kritiky

„Jsem moc ‚rád‘, že se to začalo řešit až poté, co jsme se tam s přítelkyní málem zabili. Bylo jen veliké štěstí, že se kolem nás nevyskytovalo žádné další vozidlo. Zvířata tam prostě neměla co dělat. Tenhle zážitek si poneseme do konce života,“ konstatoval Pavelka.

Přestože je Pardubický kraj ve srovnání s ostatními kraji v této statistice podprůměrný, v loňském roce na jeho území došlo průměrně k jedné srážce se zvěří každých 8,6 kilometru. Za rok 2021 lesní zvěř zavinila přes sedm set nehod.