Fronty před výdejními okénky se příliš netvoří. „Na jaře jsme dělali denně kolem 200 jídel, teď to docela spadlo a objednávek je méně,“ zhodnotil současnou situaci Patrik Baloun, zaměstnanec pardubické restaurace U Šedivce.

„Často vaříme i pro různé firmy. Většinou přijede jeden člověk a vezme jídlo pro dalších deset lidí z práce,“ dodal Baloun. Zpřísňující se opatření vlády a uzavírání dalších firem by však mohlo vést ke ztrátě další části klientely.

Zrušené večírky

Podle provozní restaurace a penzionu Birdie v Pardubicích Andrey Procházkové je tato situace likvidační i kvůli blížícím se vánočním svátkům. „V září nám normálně začíná sezóna a firmy si dělají různá konferenční jednání, večírky a podobně. To vše jsme měli nasmlouvané a všechno se to postupně ruší,“ přiblížila Procházková a dodala, že restaurace také se zákazníky řeší rezervované termíny pro uplatnění poukazů, kterým má brzy vypršet platnost. Zákazníci mají možnost nechat si poukaz prodloužit nebo ho mohou uplatnit a jídlo si vyzvednout.

Poukazy prodlužuje i pardubická restaurace Na Staré rybárně. „Děláme to stejně jako na jaře. Ti lidé za to zaplatili a nebylo by vůči nim fér na nich takhle vydělávat. Nejedná se o statisíce ale o stovky,“ vysvětlil zaměstnanec restaurace.

Na rozdíl od většiny dotázaných podniků mají Na Staré rybárně zhruba stejný počet objednávek jako během jarního nouzového stavu. „Čísla jsou podobná jako na jaře. Akorát na jaře byl rozjezd pozvolnější. Lidé nejdříve hledali a teď už ví, kdo například dělá rozvoz. Je to dané lokalitou, jídlem, ale i známými. Těch aspektů je spousta a je to proměnlivé,“ dodal zaměstnanec.

Město Chrudim se snažilo podniky podpořit i na svých oficiálních stránkách, kde zveřejnilo seznam restaurací, kam mohou lidé zavolat a objednat si něco dobrého.

Zaměstnance podrží

Jednou z nich je i restaurace U Paluků. „My máme jen okénko a oproti jaru jsme zhruba na 70 procentech, takže to má teď spíše klesající tendenci,“ vysvětlil Daniel Paluka z rodinného podniku. Předpokládá, že i když se restauraci bude dařit, skončí na nule. Počítá však spíše s tím, že ekonomicky půjdou do mínusu. „Děláme to kvůli tomu, abychom udrželi zaměstnance a nějak to přežili. Přece jenom zrovna u nás má většina hypotéky a děti, takže se snažíme, co to jde,“ dodal Paluka.