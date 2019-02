Březová nad Svitavou - Dobrovolníci začali o víkendu čistit tok i břehy řeky Svitavy. Zatím zbavili odpadků úsek dlouhý zhruba deset kilometrů, od hranic Brněnského kraje až po Březovou nad Svitavou.

Úklid řeky. | Foto: Ilustrační foto

„Odpadků je tady víc než dost, je vidět že lidé žijící podél toku používají kromě kontejnerů jako popelnici i řeku," posteskl si jeden z dobrovolných uklízečů Martin Konečný. Voda ale odpad neodnese, jak se někteří domnívají. „Na toku jsou zákoutí, meandry a tam se ten odpad ukládá," vysvětluje Konečný. V igelitových pytlích neskončily jen PET lahve, sklo a staré hrnce. „Vytáhli jsme i kusy železa, pneumatiky a další předměty, které lidé místo na sběrný dvůr hodili do řeky," sděluje další z dobrovolníků Josef Bubník.



Řeka Svitava je nejvíc znečištěná v úseku od Rozhrání po Březovou. „Má zde přirozený charakter a odpadky zadržují jezy,"vysvětlil Josef Bubník z Povodí Moravy. Mezi těmi, kteří se snažili uklidit nečistoty z břehů, byli i budoucí ekologové. „Vadí mi ten binec kolem řeky. Ve škole nás učí, že odpadky patří do košů, dospělí by si to taky mohli zapamatovat," řekla devítiletá školačka Nela. Další čištění kolem řeky Svitavy plánují dobrovolníci na tuto sobotu, uklízet budou odpad na březích v v toku od Březové nad Svitavou až po dolní rybník ve Svitavách.