Publikaci, která hravou formou přibližuje dětem život pánů z Pernštejna na pardubickém panství, dostanou letos všichni prvňáčci v Pardubickém kraji. Sešit vydala Východočeská galerie.

Prvňáky seznámí s pány z Pernštejna | Foto: Východočeská galerie Pardubice

„Je to prima rodinná zábava pro domácí čtení a malování, ale také pro návštěvu Pardubic a jejich historického jádra,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek. Po výstavě Východočeského muzea a Univerzity Pardubice Pernštejnské ženy a Evropa je to už druhý počin v rámci programu 500 let renesance ve východních Čechách. Ten vyvrcholí příští rok, kdy uplyne 500 let od úmrtí nejvýznamnějšího vizionáře rodu – Viléma z Pernštejna.