Restaurace, bary, kavárny i hotely zůstávají zavřené. Jejich majitelé mají obavy, co bude dál. Některé podniky řeší současnou situaci alespoň výdejním okénkem nebo rozvozem jídla.

Jídlo za patnáct sekund

Pomoci jim může aplikace Mealgo, která šetří peníze a čas nejen hostům restaurací, ale hlavně majitelům menších podniků. Objednávka jídla je možná do patnácti sekund. „Řada menších podniků se potýká s existenčními problémy. Díky Mealgo mohou zdarma nabídnout vylepšení svých služeb. Nemusí platit za úpravy webu, dělat si vrásky s novým objednávkovým systémem. Přes náš systém máme registrovaných 140 tisíc objednávek, takže už víme, co zákazníci hledají a podnikatelé potřebují,“ popsal vývojový manažer Marek Votroubek z Litomyšle.

Prodej jídla z okénka nebo rozvoz sice přináší podnikům alespoň nějaký příjem, ale nejsou to závratné částky. Do potíží se díky pandemii onemocnění covid-19 dostal i litomyšlský luxusní hotel Aplaus. Přišel o zahraniční hosty, řadu akcí a už také musel některé zaměstnance propustit.

„Udržitelnost je prozatím téměř nulová. Teď můžeme jen doufat. Stát nevyřešil situaci tím, že přispěje 80 procenty na superhrubé mzdy. Jsou tady další náklady jako energie, poplatky, vodné a stočné. Nemluvím o prošlých potravinách a nápojích,“ konstatoval ředitel hotelu David Fišer.

V letošní sezoně se Fišer musí zaměřit na tuzemské hosty. A přiznal, že rozhodně nemůže pokračovat celý tým hotelu. „Několik lidí odešlo k 1. dubnu na úřad práce, protože všechny okolní a místní akce jsou zrušené. Například pokojské nemáme od dubna žádné,“ dodal Fišer.

Neztrácí však kontakt s hosty a rozhodl, že hotel bude prodávat obědy z okénka a také je rozvážet. „To ale pokryje náklady pouze na výrobu pokrmů a spotřebovanou vodu u vaření,“ podotkl ředitel Aplausu.

Autobus nevyjede

Z okénka amerického autobusu vydávají jídla také u Putyky v Osíku. „Je to naše záchrana, byť se trochu po dechu lapat bude. Náklady máme stále, ale příjem minimální. Není to moc silný byznys. Krizi přetrváme, ale uvidíme, jak na konec karantény budou reagovat lidé. Jestli budou chodit do hospody nebo budou ve strachu zdrženliví,“ řekl Michal Vodehnal z osícké hospody Putyka. Kromě kamenné hospody má s kamarádem Martinem Dvořákem ještě americký školní autobus předělaný na pojízdnou restauraci. S tím asi letos po republice moc nevyjedou, protože většina akcí je zrušených.

Zachraň hospodu

Provozovatel malé hospůdky v Chrudimi Karel Bezděk se zaregistroval do programu Zachraň hospodu, kterou inicioval Český svaz pivovarů a sladoven. Jeho cílem je pomoci hospodám a restauracím překlenout dobu, kdy musí být zavřené. Princip je jednoduchý. Zákazníci si mohou koupit voucher do své oblíbené hospody, který využijí poté, co se opět otevře. Peníze za koupené poukázky však jdou hospodským na účet hned, což jim pomůže překlenout současný výpadek příjmů. „Mám naštěstí nějaký finanční polštář, takže peníze teď hned nepotřebuji. Ale velký přínos téhle akce vidím v tom, že si štamgasty zavážu k tomu, že mi po otevření hospod neutečou ke konkurenci, která se do programu také určitě zapojí,“ uvedl hospodský.