Třebechovice pod Orebem - Po jednadvaceti měsících je Proboštův betlém opět na svém místě v nové budově Třebechovického muzea betlémů. Včera dopoledne jej specializovaná firma převezla na podvalníku ze zhruba kilometr vzdáleného areálu.

Na transportu spolupracovalo také brněnské Technické muzeum. „Betlém pro nás není největší ani nejtěžší náklad, co jsme stěhovali. Vozíme třeba parní stroje, tramvaje či lokomotivy. Museli jsme si dát ale pozor na počasí, protože když vezete tank, tak je to jiné než s dřevěnou památkou," vysvětlil Martin Mrázek z Technického muzea v Brně.

Teplo není ideální

Počasí ale úplně nepřálo. Včera sice nepršelo, ale bylo velké horko. „Je to pro betlém teplotní šok, rozdílná bude i vzdušná vlhkost. Na novém místě musíme betlém co nejrychleji odstrojit, aby mohl trochu vydechnout," řekl restaurátor betlémů Kamil Andres.

Během doby, kdy byl betlém v náhradních prostorách restaurátoři nezaháleli. „Betlém má jednadvacet pohyblivých pásů, z nichž devět jich bylo nefunkčních. Na tento fakt návštěvníci hodně upozorňovali. My jsme díky dotacím čtyři z nich opravili," uvedla Silvie Dušková, ředitelka muzea.

V nové budově za čtyřicet milionů korun se musí betlém složit. Je totiž částečně rozebrán a uložen v krabicích.

Návštěvníci si tak budou muset na betlém ještě pár měsíců počkat. Slavnostní otevření nové budovy se uskuteční až 5. září. „Chystáme expozici, kde budou nejlepší věci z našeho depozitáře. Představíme zde bohaté betlémářské tradice v našich zemích včetně interaktivní výstavy," prozradila Silvie Dušková.

Betlém čeká oprava

Město také uvažuje o generální opravě této národní kulturní památky. „Ta by stála deset až patnáct milionů korun a trvala by rok až rok a půl. Finance bychom mohli sehnat z evropských nebo finských zdrojů. Návštěvníci by pak práce pozorovali z ochozů nad betlémem," potvrdil Jiří Němec, starosta Třebechovic pod Orebem.

Podvozek, na kterém betlém stojí, pochází z třicátých let minulého století. Jeho nejznámější cesta byla do kanadského Montrealu. Poslední cesta Proboštova betlému byla do Londýna v roce 1972.