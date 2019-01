Jižní Morava /OD SOUSEDŮ/ – Po přímo voleném prezidentovi se čeští politici snaží prosadit také přímo volené starosty obcí. V letošních komunálních volbách však jihomoravané budou volit ještě postaru. Starostové vzejdou až z jednání zastupitelů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Petr Šilar

Prioritou je toto téma především pro hnutí Úsvit. Podle jeho šéfa Tomia Okamury je přímá volba starostů standardem ve všech sousedních zemích České republiky. „Hlavním důvodem pro prosazení zákona je maximálně demokratické zapojení občanů do řízení obcí," uvedl.

Politologové si nemyslí, že by přímá volba starostů byla pro obce krokem správným směrem. „Je to nesmysl. Vedení obce by bylo zbytečně složité," upozornil politolog z Masarykovy univerzity v Brně Lubomír Kopeček.

V zemích, které přímou volbu starostů zavedly, se podle Kopečka často stává, že volby vyhraje starosta, který je nepřijatelný pro většinu obecního zastupitelstva. „Vztahy ve vedení obce jsou potom zbytečně napjaté a vedení není schopné se dohodnout," vysvětlil Kopeček.

Podle politiků by ruku v ruce se zavedením přímé volby mělo jít také posílení pravomocí starostů. „Moc v obci by byla rozdělená, starosta by představoval nezávislý orgán a byl by protiváhou obecnímu zastupitelstvu," popsal Okamura. Ani to však podle odborníků nění řešením problémů, které by přímá volba přinesla. „Posílení pravomocí starosty by konflikty na radnici ještě umocnilo," řekl Kopeček.

Jihomoravští zastupitelé nemají na zákon jednotný názor. „Je otázkou, zda by tento model fungoval, a to lépe než ten současný. Vedení radnice je týmová práce a i výjimečná osobnost potřebuje kvalitní spoluhráče," uvedl lékař Karel Lukeš z Veselí nad Moravou, který v komunálních volbách před čtyřmi lety porazil současného veselského starostu Miloše Kozumplíka o více než pět stovek preferenčních hla­sů.

Naopak starosta Horních Věstonic Vladislav Moravčík se k přímé volbě starostů staví vstřícně. „Kandidoval jsem čtyřikrát a čtyřikrát volby vyhrál. Dvakrát jsem přesto neprošel do vedení obce ani jako místostarosta. Když vás lidé zvolí, mělo by to mít nějakou váhu. Přímá volba je podle mého názoru spravedlivější," ře­kl.

Lidem se však nový model volby starostů příliš nelíbí. „Když vidím, jak byli lidé nezodpovědní při volbě prezidenta, radši bych rozhodnutí o starostech nechala na zastupitelích," řekla studentka Jana Horochovská.

Podle Okamury se poslanci Úsvitu chystají Poslanecké sněmovně předložit novelu zákona o přímé volbě starostů co nejdříve. Komunálních voleb, které se budou konat letos na podzim, by se ale případná změna zákona netýkala. První přímo volení poslanci by tak pravděpodobně vzešli až z následujících komunálních voleb.

volba starostů

1. ačkoliv v současné době lidé v komunálních volbách křížkují jednotlivé kandidáty, starostu zvolí až nově vzniklé obecní zastupitelstvo. Lidé tak na to, kdo bude starostou, nemají žádný vliv

2. zákon, který se chystá hnutí Úsvit předložit poslancům ke schválení, počítá s tím, že v budoucnu by starosty volili občané v přímých volbách. Podobně jako při prezidentské volbě, by tak z jednotlivých kandidátů vybírali svého favorita

LENKA ŠKLUBALOVÁ