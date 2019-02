Východní Čechy /Sledujte aktuální zpravodajství/ - Ve druhém kole prezidentských voleb se utkají Miloš Zeman s Jiří Drahošem, termín je 26. - 27. ledna 2018.

Jičínsko - Na Novopacku se volilo ve čtrnácti volebních místnostech. Jako první doručili sečtené volební lístky komisaři ze Zboží a Vidochova. Nejvíce času potřebovali v Pecce. „Průběh byl bezproblémový, žádné komplikace se nevyskytly,“ informuje vedoucí místního správního odboru Marie Nádvorníková. Miloš Zeman zde uspěl s necelými třiceti čtyřmi procenty. Téměř dvacet devět procent získal Jiří Drahoš a na téměř jedenáct procent u novopackých voličů dosáhl Michal Horáček.

V Hořicích se tradičně volilo v šesti volebních místnostech.V 16.15 hodin byly sečteny všechny hořické okrsky. Jako první odevzdala výsledky obec Bílsko, následně Bašnice a poté Tetín. Miloš Zeman na Hořicku získal 38, 2 %. Největší, čtyři a padesáti procentní podporu, mu vyjádřili voliči v Sukoradech. Druhý v pořadí se umístil Jiří Drahoš s 26,7%. V obcích Bílsko, Borek a Rašín se stal favoritem. Třetí pozici u hořicých voličů obsadil Marek Hilšer s 10,4 %. „Volby proběhly hladce, bez závažných komplikací,“ informuje Vladimír Medo, vedoucí hořického správního odboru.

Krkonoše - Do volební místnosti na Městském úřadě v Peci pod Sněžkou přišla kontrola z Mininisterstva vnitra, aby zkontrolovala průběh voleb a sčítání hlasů i kvůli souběžné volbě senátora.

Trutnovsko - Členové volebních komisí uzavřeli ve 22.00 místnosti a spěchali domů, aby po deseti hodinách už opět byli připravení na svých místech. V sobotu se volí od 8.00 do 14.00.



V Trutnově chodí volit prezidenta velké množství lidí, oproti prvnímu kolu senátních voleb, které proběhlo minulý týden, jich dorazilo markantně více. Někteří voliči ani neví o tom, že současně s prezidentskými volbami mají možnost volit také senátora za Trutnovsko, a ze dvojice Sobotka-Hlavatý vybírají až na místě. Jiní úplně odmítají převzít hlasovací lístky do Senátu. Členům volebních komisí na Trutnovsku začne v sobotu po 14. hodině sčítací martyrium, když budou muset navíc roztřídit hlasovací lístky pro prezidenta a senátora. Voliči totiž měli podle nařízení Ministerstva vnitra k dispozici pouze jednu společnou obálku, což se stalo poprvé v historii voleb v České republice.



V Krkonoších je v plném proudu zimní sezona, a tak horská střediska registrují příval voličů s průkazy z jiných míst republiky. Využívají práva volit jinde než v místě trvalého bydliště. Na Městském úřadě v Peci pod Sněžkou se tvořila fronta až ven. Voliči tam zamířili přímo ze sjezdovky s lyžemi nebo sáňkami.

Orlickoústecko - Lucie Havlíčková pobývá v současné době v Austrálii. Volbu prezidenta ale na druhé straně zeměkoule nestihne. "Ráda bych taky volila, ale kvůli práci se bohužel neurvu, a tak budu tentokrát bohužel nezodpovědná. Nemám se kdy dostat na konzulát. Ale fůra krajanů tady vyloženě organizuje hromadné odvozy a volí," píše z Austrálie Lucie, která pochází z Moravské Třebové.

"Budu volit asi Jiřího Drahoše. Rozhodování těžké, ale vím, koho na hradě určitě nechci, a to Topolánka nebo Hanniga," říká šéf šermířské skupiny Honorata Petr Kubíček z Letohradu.

Pod nejvyšší horou České republiky odvolí v pátek večer Daniela Maixnerová z Linhartic. "V sobotu pořádáme Sněžka sherpa cup, takže jsme už v Krkonoších. Vyřídili jsme si voličské průkazy a v pátek večer volíme v Peci pod Sněžkou," řekla Daniela Maixnerová.

Nerozhodný byl až do poslední chvíle Petr Král z Vysokomýtska. "Mám vybrané tři favority a váhám, kterého tam hodím. Chci mít za prezidenta slušného člověka, za kterého se nebudu muset stydět. Asi u mě vyhraje Pavel Fischer, ale možná nakonec vyberu ještě jiného kandidáta," řekl hodinu před zahájením voleb Petr Král.

Jičínsko - V malebné obci Kostelec na Jičínsku se nachází vůbec nejmenší volební okrsek v regionu. Nabízí se otázka, jak na vesnici, která čítá necelé čtyři desítky obyvatel, funguje hospoda, ve které se právě nachází volební místnost. „Tady už to nefunguje jako hostinec, tady sídlí obecní úřad,“ vysvětluje Marta Velártová. Příležitost dát hlas jednomu z prezidentských kandidátů zde může využít dvacet osm oprávněných voličů. „Volební účast zde bývá poměrně vysoká, kolem šedesáti až sedmdesáti procent. Když tady někdo nejde volit, tak se na něj všichni ostatní sesypou,“ popisuje dvacetiletá členka volební komise Marta Velártová. Dodává, že při posledních volbách měla zdejší komise nejrychleji sečtené hlasy. „Malé okolní vesnice mezi sebou závodí,“ upřesňuje s úsměvem předsedkyně komise.

Pardubice - Úderem druhé se otevřely volební místnosti v celé České republice. Zpravodajové Deníku jsou v terénu a sbírají ohlasy voličů, kteří se vypravili zvolit prezidenta. “Dlouho jsem netušil, koho budu volit, vždyť kandidáty ani pořádně neznám. Měl by o tom zase rozhodovat parlament, jako to bylo dřív,” uvedl Vojtěch Kasal z Pardubic.

"Jdu také volit a jdu rovnou dnes. Vybráno mám, ale rozhodovala jsem dlouho. Uplně nejsem důsledná v tom si informace číst a sledovat debaty. Přímá volba pro mě těžko říci. Zatím je to takové kontraproduktivní, ale je to teprve druhá, tak snad se uvidí," myslí si Eva Dvořáčková.

"Jdu k volbám. Jedu kvůli tomu domů z práce a musím dnes protože zítra jedu do Prahy. A já musím volit," říká Iva Králová.

"Nakonec je přímá volba asi lepší a jen ať lidi volí. Snad časem i zjistí, doufám v to alespoň, že postupně zjistíme, jakou máme zodpovědnost a donutí nás se nad tou volbou opravdu zamyslet," dodává.

Lidé si mohou vybrat z devíti kandidátů, mezi nimiž na rozdíl od minulých voleb není žádná žena.

Prezidenta si volíme teprve podruhé v historii. O hlavě státu dříve rozhodovali poslanci a senátoři, voliči šli poprvé k urnám až v roce 2013, kdy vyhrál Miloš Zeman před Karlem Schwarzenbergem.

Kandidáti na prezidenta České republiky

Mirek Topolánek, 61 let, manažer

Michal Horáček, 65 let, spisovatel, textař

Pavel Fischer, 52 let, diplomat

Jiří Hynek, 57 let, šéf Asociace bezpečnostního a obranného průmyslu

Petr Hannig, 71 let, vydavatel a producent

Vratislav Kulhánek, 74 let, podnikatel

Miloš Zeman, 73 let, ekonom

Marek Hilšer, 41 let, lékař

Jiří Drahoš, 68 let, fyzikální chemik

Na Trutnovsku probíhá také druhé kolo doplňovacích senátních voleb, rozdají si to v něm "finalisté" Jan Sobotka a Jiří Hlavatý.