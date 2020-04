Provozovatelé si s tím lámou hlavu. Velkou neznámou je zatím otázka, zda budou i v tomto mezidobí pustit zákazníky z terasy na toaletu. Bez možnosti vykonat malou potřebu se totiž jít na pivo nedá. A ministerstva ani hygiena na tento zdánlivý detail odpověď nedala. Druhým problémem jsou roušky.

„Přijde mi logické, že stejně jako v polovině března při začátku omezení lidi dovnitř na záchod nebudu moct pustit, a v takovém případě otvírat v té první vlně nebudu. Zákazníci mi tenkrát očůrávali prostranství před hospodou a po udání to přijela řešit i policie,“ řekl Zdeněk Tesař, majitel jedné pivnice v Chrudimi.

„My těch 14 dní v mezidobí využijeme k tomu, abychom připravili kuchyň. Asi toho 25. května zavedeme aspoň výdej přes 'okénko', v našem případě přes stůl v otevřených dveřích, kdyby někdo chtěl přijít na pivo. Ale hlavně se budeme věnovat přípravám na plné otevření s kompletním servisem,“ míní Zdeněk Salaquarda, šéf penzionu v nedalekých Bítovanech.

Skeptická je zatím i provozní pardubické Pivovarky Lenka Fabiánová. „Ještě jsme to s majiteli neřešili, je to čerstvé, ale k otevření samotné předzahrádky se zatím moc nepřikláním. Terasa je z výčepu velmi vzdálená, navíc nevím, jak to bude s toaletami, bez nich to dost dobře nepůjde,“ uvedla.

Spíše skepticky se k otevření většiny restaurací už v první vlně staví i prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek. „Záleží a řadě dalších omezení a podmínkách. Navíc, pokud budeme muset i nadále nosit roušky, nemá smysl restaurace otevírat vůbec,“ uvedl Stárek.