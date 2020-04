Jízdní řád uvolňování karanténních opatření vyvolává více otázek než odpovědí. Mnozí ho navíc označují za předčasný.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Docházka do škol na základě dobrovolnosti a rozdělení dětí do skupin po maximálně 15 dětech. Strach z šíření nákazy, navíc když školáci budou bez roušek. Jak ochránit starší učitele, kteří už patří do ohrožené skupiny…