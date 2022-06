V rozhovoru vysvětluje, jak její služba funguje, a zamýšlí se nad rolí mužů u narození dítěte. „Porod převzali do rukou muži a lékaři, kteří byli dříve ‚hlavní aktéři‘ procesu. A to se děje v menší míře i dnes,“ přemítá.

Jaký je rozdíl mezi dulou a porodní asistentkou?

Velký. Porodní asistentka je zdravotník – čili je připravená na to, vést fyziologický porod a starat se o zdravého novorozence. Může pracovat v porodnici nebo komunitně.

A dula?

Dula je psychická, ale i fyzická podpora. Já osobně pečuji o ženy v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí. Připravuji je na porod, ukazuji, jak si mohou ulevit od bolesti, bavíme se o strachu, hypnoporodu, tedy porodu bez lékařského zásahu, či kojení. Zkrátka je toho víc, co mohu ženě nabídnout, ale nakonec se řídím hlavně intuicí a potřebou každé své klientky.

Markéta Verbíková vystudovala lesní inženýrství. Dnes se ale živí jako dula a laktační poradkyně. Působí v Královéhradeckém i Pardubickém kraji.

Jak jste se k této profesi dostala?

Prvním impulzem bylo nečekané těhotenství a porod mojí dcery, která přišla na svět v jednom malém kanadském městečku. Jsem vystudovaná lesní inženýrka a svůj život jsem si hodně nalajnovala, jenže pak přišlo těhotenství a posléze i porod, které mi otevřely úplně jiné brány a směry. Byl to okamžik, kdy jsem se musela zaobírat sebou a svými stíny. To vše mě přivedlo na cestu duly.

Nedávno popudil veřejnost, zejména ženy, facebookový příspěvek zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, který pojednával o překotném porodu. Autor v něm tak trochu nešťastně napsal, že tatínek porodil zdravého chlapečka. Řada žen se ohradila. Chápete jejich rozhořčení?

Ano, chápu. Až tatínek své miminko odnosí a sám porodí, bude tato věta úplně v pořádku.

Přečtěte si také:

Psích pohřbů přibývá, lidských naopak. O smrti mluvit neumíme, říká farář Vacek

Zdá se mi, že je obrat „tatínek či zdravotník odrodil“ ve společnosti stále zakořeněný a používá se běžně. Proč tomu tak je?

Musíme se podívat dál do historie, kdy porody přešly z rukou porodních bab na lékaře. Když král Ludvík XIV. viděl svou ženu rodit na porodní stoličce, což tehdy byla nejčastěji využívaná pomůcka pro porod, nelíbilo se mu to a přinutil ji lehnout si na záda, zvednout nohy a tak dítě porodit. Protože se jednalo o královskou rodinu, stala se tato poloha mezi lidmi populární.

Takže porod jednoho dne začali řídit muži?

Porod převzali do rukou muži a lékaři, kteří byli „hlavní aktéři“ procesu. A to se děje v menší míře i dnes. Nepomohl tomu ani socialismus, kdy byly ženy bombardovány tím, že lékaři jsou ti, bez kterých neporodí.

Neobratné vyjádření je jedna věc. Odráží se takové nastavení i v každodenní praxi?

Ženy ve velké míře ztratily víru ve svá vlastní těla a mnohdy předávají svou zodpovědnost do rukou institucí či lékařů. Tímto vznikají, vlastně i nevědomky, podobné zprávy a prohlášení. Spousta z nás to zkrátka stále bere jako normu.

Zmizeli. Policisté hledají 19 lidí z Orlicka, 13 mužů a 6 žen. Neviděli jste je?

Zpět ke skutečné roli muže u porodu. Je důležité, aby otec u narození dítěte byl?

Je úplně v pořádku, pokud muž u porodu být nechce, tomu se pak přizpůsobuje i moje příprava. Nicméně většina mužů už u porodu být chce, a když vidím, jak se v objetí společně pohupují na vlnách kontrakcí, je to nádhera. Bohužel mohou nastat i situace disharmonie, kdy je muž nervózní, nevrlý nebo podrážděný, což zpomaluje celý porod. Já osobně takovou zkušenost mám.

Je tu dula také pro otce, kteří v určitých situacích třeba potřebují pomoci?

Ano. Dula primárně pečuje o ženu, ale nezapomíná ani na muže. Někdy je v průběhu porodu „naťuknu“, aby k ženě šli, objali ji nebo namasírovali. Znovu vysvětluji procedury, které se dějí, nebo připomínám fáze porodu, jež žena zrovna prožívá. V případě akutní situace jsem pro muže oporou a zdrojem informací.

Markéta Verbíková z Žamberecka pracuje jako dula.Zdroj: archiv Markéty Verbíkové

Zdá se mi, že se termín dula dodnes stereotypizuje. Lidé si představují bosou ženu v batikovaném tričku. Jaká je realita?

Spousta lidí si pod pojmem dula ještě neumí představit nic konkrétního. I mnoho odborníků si doteď plete kompetence dul a porodních asistentek. Dula není žádný moderní výstřelek. Jejich historie se datuje do starověkého Řecka, kde se staraly o celé rodiny.

Jaký přínos má podle vás přítomnost duly u porodu?

Dnes už máme spousty vědeckých studií a faktů, které dokazují neoddiskutovatelný přínos dul u porodu. Data a výsledky máme, o benefitech víme – pokud by se s tímto začalo pracovat, mohly by duly snižovat počet lékařských zásahů u porodů, tím by odpadly finanční zátěže a snížil by se počet žen, které si z porodu odnáší trauma. Zatím ale není vůle.

Dula zažívá u porodů něhu i neskutečnou citovou bolest

Jak funguje vaše služba? Jedete s nastávající maminkou do jakékoliv nemocnice?

Standardně je moje služba koncipovaná tak, že mám 3 až 5 předporodních schůzek, doprovod k porodu a jednu poporodní schůzku. Jestliže se žena rozhodne rodit v porodnici, prodiskutujeme možnosti a volíme tu, která je nejvstřícnější. Pokud chce žena rodit doma, mám k tomu podmínky, které musí splnit.

Jak vás nemocniční personál přijímá?

V porodnici, kde doprovázím nejvíce, byli ze začátku spíše zdrženliví a nedůvěřiví. Po několika doprovodech jsme si na sebe „zvykli“ a myslím, že momentálně máme nastavený vzájemný respektující vztah, kde má každý své kompetence, nemáme problém spolu vycházet. Jestliže doprovázím do jiné porodnice, velmi záleží na zkušenostech personálu či na konkrétní směně nebo vedení. Já se držím svých kompetencí a rozhodně neříkám ženě, co má nebo nemá dělat. Předkládám jí pouze informace, na základě kterých se může rozhodnout, a podporuji ji.

Visutý most zatím Dolní Moravu nezatěžuje. Přešlo po něm už 45 tisíc lidí

Během pandemie koronaviru měli tatínkové vstup do nemocnice zakázaný, nemohli být u porodu. Jak takové období ženy prožívaly?

Otcové během pandemie k porodu mohli. Zákon, který „zakazoval“ přítomnost zákonného zástupce (ne návštěvy) u porodu, byl protiústavní. Netrval dlouho, ale stihl napáchat velké množství škod. Zjednodušeně lze říci, že porodní proces řídí primitivní mozkové struktury, které nejsou ovládány silou vůle. Jenže k tomu, aby je žena mohla používat, potřebuje bezpečný prostor, který mnohdy drží právě partner.

Zaznamenala jste v tomto období větší počet domácích porodů?

Zaznamenala jsem větší strach z toho, že by ženy musely rodit v porodnici samy. To mnoho z nich vedlo k unáhleným rozhodnutím rodit doma, i když se v této variantě necítily bezpečně.

Porodem celý proces nekončí. Docházíte za maminkami také v šestinedělí?

Standardně mám s ženami jednu poporodní schůzku. Pokud by žena potřebovala, domlouváme se na dalších schůzkách individuálně. Řešíme většinou kojení, šátkování nebo obecně péči o miminko či o ženu.