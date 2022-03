Jako půlka Cheopsovy pyramidy. Podívejte se, jak jde Polákům stavba dálnice

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Polské ředitelství silnic a dálnic Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) prodloužilo termín dokončení rychlostní silnice S3 k českým hranicím ke Královci na Trutnovsku na první polovinu roku 2024. Původně ji plánovalo dokončit na podzim 2023. Upozornil na to web zdopravy.cz. Neznamená to ovšem, že by Poláci zaháleli. Naopak.

Výstavba polské rychlostní silnice S3 u českých hranic v úseku Kamienna Góra - Lubawka. | Foto: GDDKiA

Detailně o průběhu prací informuje web polského ředitelství silnic a dálnic. Na výstavbě 15,3 km dlouhého úseku Kamienna Góra - hranice v Lubawce pracovalo v únoru v průměru 220 strojů a asi 920 lidí. Od začátku stavby již dodavatel postavil přes 1,3 milionu metrů krychlových náspů, které by umožnily postavit 60 procent Cheopsovy pyramidy. Dodavatel zatím vykopal přes 1,7 milionu metrů krychlových půdy. Na stavbu bylo dovezeno přes 300 tisíc tun kameniva pro stavební vrstvy vozovek. Poláci už pokládají na rychlostní silnici S3 v Lubawce asfalt. Končí v polích Polské ředitelství silnic a dálnic zároveň zdolalo důležitý milník při stavbě rychlostní silnice S3 směrem do Čech mezi Bolkówem a Kamiennou Górou. Dělníci v těchto dnech prorazili obě trouby dálničního tunelu, který na šestnáctikilometrovém úseku vzniká. Zhruba 2300 metrů dlouhý tunel je nejdelším v Polsku mimo město. Začal se razit v prosinci 2020, a to novou rakouskou tunelovací metodou, která spočívá v postupném navrtávání a odstřelu horniny. Stejným způsobem se budou stavět tunely na budoucí D11 na Trutnovsku. Na trase od Jaroměře do Královce vzniknou tři: na Výšince, v Poříčí a Zlaté Olešnici. U Výšinky vyroste téměř kilometrový dálniční tunel Na polské trase se buduje ještě kratší tunel o délce 320 metrů, který je hloubený s následným překrytím. Polská rychlostní silnice S3 vede až do Štětína, cestou se napojuje na dálnice A4 z Vratislavi do Drážďan a A2 z Varšavy na Berlín. České Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se zabývá na 21 km dlouhé trase D11 z Trutnova Stříteže do Královce výkupem pozemků. Podle posledních informací jich má vykoupených tři pětiny. Letos chce ŘSD požádat o stavební povolení a příští rok začít stavět. Půjde o mimořádně složitou dálniční stavbu s dvěma tunely, 28 mosty, třemi mimoúrovňovými křižovatkami a deseti protihlukovými stěnami. U Trutnova vyrostou na D11 tři obří mosty, jeden bude vyšší než Nuselský "Zpracovává se dokumentace pro provedení stavby. V dubnu bychom chtěli zahájit stavební řízení. Stavba potrvá i přes velký počet objektů tři roky, probíhat má v letech 2023 - 2026. Tento úsek má stát zhruba 15 miliard. O stavbu se bude pravděpodobně ucházet konsorcium firem, nikoliv jedna," řekl Deníku na konci ledna ředitel krajské Správy ŘSD v Hradci Králové Marek Novotný. Přípravu na trase D11 z Jaroměře do Trutnova zablokovalo odvolání Petra Holubce z Hajnice proti územnímu rozhodnutí. Zvrátí odvolání proti dálnici? ŘSD se sešlo s majitelem pozemků z Hajnice