Tváří v tvář včerejšímu kolapsu systému pro očkování i koronavirové linky 1221 se pardubické hejtmanství dušuje, že organizaci vakcinace obyvatel přinejhorším zvládne samo. Systémy padaly kvůli náporu zájemců.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Vladimír Pryček

„Tak to dopadá, když někdo slibuje nereálné a nesplnitelné, přitom neřeší organizaci, připomínky a považuje všechny za neschopné. Budiž to poučení, jak se nemá postupovat v době krize. Kraje na to od počátku ledna upozorňovaly. Stížnosti prosím adresujte na samozvaného zmocněnce pro očkování Andreje Babiše,“ zlobil se včera pardubický hejtman Martin Netolický.