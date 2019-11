„Činnost ČSBS podporujeme každoročně. V letech 2014 až 2018 činila dotace šest tisíc na rok. Letos město podpořilo svaz stejnou částkou,“ potvrdil Deníku starosta Moravské Třebové Tomáš Kolkop.

Třítisícovou dotaci získal ČSBS rovněž od orlickoústecké radnice. Prostředky jsou podle smlouvy určeny na činnost pobočky svazu v okrese Ústí nad Orlicí.

Z rozpočtu krajského města dostal pardubický okresní výbor ČSBS letos i vloni 12 tisíc korun. Podle vedoucího odboru kanceláře primátora Radima Jelínka nejsou žadatelé součástí Vodičkova svazu. „Je potřeba uvést, že naši pardubičtí bojovníci se pro názorovou neshodu rozešli s pražskou centrální organizací, nevystupují pod jejích identifikačním číslem, ale jsou samostatná organizace,“ upřesnil Radim Jelínek.

Jedna ze tří poboček svazu v kraji působí rovněž v Chrudimi. „Členové ČSBS se účastní různých pietních a slavnostních akcí podle svého vlastního uvážení, město je nijak nekoordinuje, ani oni nás,“ říká chrudimský starosta František Pilný. Na činnost svazu radnice od loňského roku nepřispívá.

V letech 2015 až 2017 dostal svaz od chrudimské radnice každý rok po pěti tisících. „Finanční příspěvek obdrželi naposledy předloni, od té doby nežádali,“ upřesnil starosta Pilný.

V uplynulých letech podporovala ČSBS i další města v kraji, například Litomyšl nebo Žamberk. „Město na žádost o dotaci poskytovalo zhruba dva tisíce ročně. Poslední žádost byla schválena v roce 2009. Letos už svaz nezažádal, takže město nic neposkytlo,“ potvrdil redakci mluvčí litomyšlské radnice Michele Vojáček. „Svazu byl poskytnut finanční příspěvek pouze jednou, v roce 2005,“ sdělil starosta Žamberku Oldřich Jedlička.

Předseda ČSBS dostal letos na jaře distanc i od památníku Lidice, který je organizátorem pietních vzpomínek v Ležákách na Chrudimsku. „Jaroslav Vodička nevystoupí na pietních vzpomínkách. K tomuto kroku jsme se rozhodli kvůli jeho dlouhodobě nevhodnému vystupování a jeho celkové kontroverzi, které podle nás neodpovídají důstojnosti a vážnosti pietních aktů,“ uvedl Památník ve vyjádření.

Kvůli osobě Jaroslava Vodičky vystoupila ze svazu Jarmila Doležalová, starší ze dvou sester, které jediné přežily vyhlazení Ležáků. „Náš názor na pana Vodičku ve vedení ČSBS jsme vyjádřily spolu s maminkou tím, že jsme obě, svorně a jednohlasně, ze svazu vystoupily. A to byla maminka členkou svazu plných 65 let! Jestliže letos pan Vodička při pietě v Ležákách nevystoupil, tak jsme si s maminkou jen položily otázku, proč k tomu nedošlo už dřív. Opravdu to není hezký pocit, když slyšíte pana Vodičku řečnit,“ prohlásila dcera Jarmily Doležalové.