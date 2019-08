Co by měla obsahovat správná školní svačina pro dítě na prvním stupni?

Základní je, aby děti nějakou svačinu vůbec dostaly. Spousta rodičů nemá čas, a proto místo pořádné svačiny dávají dětem sušenky nebo peníze, za které si děti většinou koupí něco sladkého. Já bych doporučila třeba kaiserku nebo žitný chléb se sýrem či šunkou. Úplná klasika. Některé děti ale nejsou na takové jídlo zvyklé a požadují cukr, což často končí u toho, že si koupí sladkost z automatu. Proto je dobré sladkosti ze začátku nahrazovat a dávat ke svačinám kousek ovoce, například banán nebo hroznové víno. Samozřejmě je důležitá pestrost, takže je potřeba proložit pečivo například jogurtem s müsli.

Jaké živiny potřebuje dětský organismus ze svačiny získat?

Obecně by měly děti dopoledne dostat bílkovinu, třeba šunku nebo jogurt. Dále potřebují sacharidy, nejlépe v podobě ovoce, a nějakou vlákninu, což mohou být například cereálie k snídani.

Některé dnešní maminky svým dětem už od mala nedávají vůbec žádné sladkosti. Jak se na to díváte?

Svým způsobem to má něco do sebe. Když dítě nejí klasické sladkosti, připadá mu pak sladká i mrkev, batáty nebo dýně a nemá potřebu vyhledávat čokoládu a podobně. Problém je, že děti jsou vždy v nějakém kolektivu. Rodiče se sice mohou snažit, ale děti budou stejně chtít to, co mají druzí. Proto je velice těžké se sladkostem úplně vyhnout.

Dříve se dávaly dětem ke svačině bílé rohlíky, mléko v pytlíku a nikdo se nad tím nepozastavoval. Nejsme dnes zdravou stravou příliš zaujatí?

Mezi dětstvím za minulého režimu a tím dnešním je opravdu zásadní rozdíl. Tehdy mělo téměř každé dítě pohyb. Dnes děti venku neuvidíte. Většinou sedí doma, takže nemají jídlo kde vyběhat. Navíc, když postavíte mléko na linku, vydrží tam týden, aniž by se mu něco stalo. To je další zásadní rozdíl oproti dřívějšku.

Měly by děti jíst, až když dostanou hlad, nebo musí dodržovat pět jídel denně?

Rodič by měl mít pevnou vůli a dítě k něčemu vychovávat. A to se týká i pravidelné stravy. Je potřeba, aby rodič dítěti jasně řekl „pojď, teď jdeme jíst“. Opět se ale bavíme o tom, že si rodič na dítě musí udělat čas. Častým problémem v dnešní době také je, že když dítě odmítne něco sníst, rodič hned hledá náhradní variantu. Maminka pospíchá a chce, aby se dítě najedlo. Tak mu dá potravinu, která dítěti chutná. Tím pádem odpadá ovoce, zelenina, odpadají kvalitní suroviny.

Co si myslíte o názoru, že jíst zdravě je drahé?

Přiznávám, že kvalitní zdravé jídlo je dražší. Ale když dítě sní svačinu s dobrou výživovou hodnotou, tak potom nedostane hned hlad. Zatímco, pokud si dáváte nezdravé věci, musíte se pořád dojídat. Koupíte si tyčinku za dvacet korun, pak půjdete na zmrzlinu za čtyřicet a ještě si dáte menu ve fastfoodu, které stojí přes stovku. Ve finále zjistíte, že za nezdravé jídlo zaplatíte stejně jako za kvalitní suroviny.

