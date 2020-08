Ve Svitavách patří mezi tradiční akce Svitavské letní slavnosti. Letos však musí pořadatelé reagovat na opatření v souvislosti s koronavirem.

„Je to naše největší akce a pořád věříme, že se uskuteční, jak jsme naplánovali. V pátek 4. září se na náměstí koná koncert zpěvačky Lenny a kapely Nebe. Náměstí bude uzavřené, jsme tedy schopni monitorovat počet návštěvníků. Tentokrát bude možný přístup jen z horní strany náměstí, abychom měli vše pod kontrolou,“ vysvětlil ředitel Střediska kulturních služeb Svitavy Petr Mohr.

Na koncert se dostane jen tisíc lidí. „Pro rychlé odbavení budeme mít čtyři vstupy. Obvykle se koncertu účastní okolo 1700 lidí, takže je nám jasné, že všechny nelze uspokojit, ale musíme respektovat nařízení,“ dodal starosta David Šimek.

Pokud však nevyjde počasí, koncert se přesune do svitavské Fabriky, čímž se maximální počet návštěvníků sníží na 500 a budou si muset nasadit roušky.

Zátarasy a kartičky

Litomyšl plánuje na první zářijovou sobotu Litomyšlskou veselici aneb (B)láz-nění se špetkou gastroslavností. Na jaře museli kvůli koronaviru zrušit Zahájení lázeňské sezony a Gastroslavnosti, tudíž si vše chtějí vynahradit v září. I tam se ale budou počítat návštěvníci. „Veselice se bude konat na několika místech v Litomyšli, takže se návštěvníci rozptýlí. Největší nápor očekáváme na Smetanově náměstí. Akce je zdarma, ale musíme na náměstí umístit zátarasy a počítat lidi. Každý návštěvník vyhrazeného prostoru dostane kartičku a při odchodu ji zase vrátí. Tím budeme mít počet lidí pod kontrolou. Pokud se přesáhne limit, budou muset přicházející počkat, nebo si zatím jít na jiný program,“ konstatovala vedoucí odboru kultury litomyšlské radnice Michaela Severová. Přiznává, že s opatřeními počítali, proto program rozdělili na více scén. Problém může přijít v sobotu večer, kdy se na náměstí uskuteční tancovačka s kapelou Matchos Burritos.

Na Dožínkové a pivní slavnosti se chystají již tento víkend do Moravské Třebové stovky lidí. V sobotu tak budou ve městě v pohotovosti dobrovolníci. „Počítáme s návštěvností od pěti set do sedmi stovek lidí, ale i my musíme počet hlídat. Uvažujeme, že budeme vše monitorovat z věže radnice nebo s pomocí brigádníků pohlídáme vstupy na náměstí. Zátarasy by byly pro lidi nepříjemné,“ uvedla ředitelka Kulturních služeb v Moravské Třebové Marie Blažková.

Limit tisíc návštěvníků musí v Moravské Třebové a Chrudimi dodržet i populární zpěvák Michal David, který má v obou městech naplánované koncerty.

To tradiční Bartolomějská pouť v Heřmanově Městci se raději vůbec neuskuteční. Podle vedení města by nebylo možné daný počet návštěvníků dodržet.

Odpískána byla i zářijová 52. Lanškrounská kopa, která patří k největším a nejvyhledávanějším turistickým akcím v Pardubickém kraji. „Nabízela se možnost uspořádat dálkový pochod bez kulturního programu, ale došli jsme k rozhodnutí, že roční přestávka pochodu neuškodí,“ řekl předseda Klubu českých turistů v Lanškrouně Zdeněk Šesták.