Konec front na odběrech vzorků na covid-19. U odběrových míst v nemocnicích v Pardubickém kraji aktuálně nehrozí dlouhé čekání. Jak se snižuje počet nakažených, klesá také zájem o testy.

Testy na Covid-19. Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

„Byl jsem na testech v září a bez fronty, stejně jako před pár dny. Výsledek do několika hodin. Kamarád byl ale na začátku listopadu a čekal hodiny ve frontě,“ říká Pavel z Pardubic. Pokles testů potvrzuje i vedení nemocnic. „Na odběrových místech Nemocnice Pardubického kraje pozorujeme od druhého listopadového týdne postupný pokles poptávky po testování,“ uvedla Kateřina Semrádová, mluvčí Nemocnice Pardubického kraje. Ubylo počet nařízených testů, ale také samoplátci, kteří si test platili. „V týdnu od 2. do 8. listopadu bylo v rámci Nemocnice Pardubického kraje provedeno 7346 odběrů. V dalším týdnu od 9. listopadu to bylo 5612 odběrů, mezi 16. a 22. listopadem už jenom 4124 odběrů,“ vypočítává Semrádová. Méně práce mají také výjezdové týmy, které jezdí na odběry za lidmi domů a do domovů pro seniory. „Počet pacientů, které sanita denně vyšetří, se nezměnil, ale zkrátila se čekací lhůta. Tým nemocnice vyjíždí pravidelně v úterý, ve čtvrtek a v neděli a v případě potřeby také v pátek. V pondělí a ve středu jezdí tým hasičského záchranného sboru. K hromadným odběrům indikovaným hygienou pak vyjíždí armáda,“ vysvětlila mluvčí nemocnice.