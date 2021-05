"S tatínkem jsme přišli k brance a viděli jsme, jak jeho a můj pes cosi v trávě požírají. Byl to velký kus syrového masa, asi krkovice a když jsem je odehnala, bylo vidět, že část už pozřeli," říká majitelka labradora Mazlíka Monika Laštůvková. Oba psy prohlédla veterinářka, která u nich vyvolala zvracení. V žaludcích byly skutečně zbytky masa.

Mazlík je naštěstí v pořádku. Kus vepřového masa měl kolem půl kilogramu. Naštěstí ho oba psi nepozřeli celé.Zdroj: Monika Laštůvková

"Náš mazlík je taková psí popelnice, je mu jedno, kdo mu co dá, a tak se do masa pustil. Naštěstí díky rychlému zásahu veterinářky se žádný z našich psů neotrávil," pokračuje paní Monika. Okamžitě vše nahlásila nejprve městské a potom republikové policii. Tam se ale dozvěděla, že by se rozjelo pátrání po traviči až poté, co by zvíře uhynulo.

Nedávno jsme informovali o trávení psů v Chrasti:

"Nechápu, co je to za člověka. Utrácí peníze za maso a jed, potom chodí a hledá oběti. My bydlíme až na konci ulice, plot máme v pořádku, pes nikam neutíká. I sousedské vztahy jsou v pořádku, tohle je čin nějakého cizího člověka," odhaduje Monika Laštůvková.

Pokus otravy dvou psů na soukromé zahradě vzbudil ohlasy na facebooku. Objevila se dokonce výzva k dopadení pachatele. "Jako pejskař jsem ochoten poskytnout finanční odměnu člověku, který poskytne policii informaci, na jejímž základě policie traviče psů odhalí a potrestá. Kdo se ke mně přidá a bude ochoten dát tomuto člověku nějakou tu odměnu? Dnes to může být i váš pes a zítra vaše malinké dítě, které si strčí něco do úst," vyzval Pavel Rakušan lidi z Hlinska a okolí.

Případ travičství se nedávno objevil i v Chrasti, kde dokonce došlo i k úmrtí zvířat. Také v tomto městě si zřejmě psychicky narušený člověk vybíral soukromé zahrady s volně pobíhajícími psy. Jaké návnady travič házelna pozemky domů nebo po ulicích, se dosud nepodařilo zjistit. I když pes obsah žaludku vinou působení jedu vyzvrátil, nic podezřelého veterinární vyšetření neukázalo. „V současné době návnady hledáme. Potřebujeme je proto, abychom povolali z Ústí nad Orlicí speciálně vycvičeného psa. Ten může pohyb pachatele určit podle pachové stopy,“ vysvětlil Krňanský.