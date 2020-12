Zatímco ještě minulý týden se denní přírůstky nakažených držely v kraji hluboko pod třemi stovkami, tento týden tuto hranici pravidelně překračují a včera jich bylo už 357. To je nejvíc od 25. listopadu. Nejvyšší denní přírůstek byl doposud 4. listopadu s 986 nově zjištěnými nakaženými.

„Ještě se přitom nezačalo příliš projevovat rozvolnění z minulého čtvrtka,“ podotkli epidemiologové. Je velký předpoklad, že čísla teprve začnou markantně růst. Vláda už dnes ráno ohlásila záměr přesunout celou zemi zpátky do čtvrtého stupně PES. Zavřely by se tak opět, pravděpodobně od poloviny příštího týdne, všechny restaurace, malé obchody by však zůstaly v provozu.

Celý kraj nyní od nejhoršího, pátého stupně protiepidemického systému PES dělí jediný bod. Ještě před týdnem byl kraj na bodě 52, tedy v polovině „trojky“. Výrazně vyskočilo riziko zejména v doposud „nejčistším“ okrese Pardubice, který se během týdne dostal ze 46 bodů na dnešních kritických 83. Ostatní okresy jsou na tom nyní naopak mnohem lépe. Z hlediska počtu nově zjištěných nakažených je na tom však nyní nejhůř stotisícový okres Chrudim se 372 nově zjištěnými nemocnými za poslední týden.

Od počátku března je v kraji evidováno Ministerstvem zdravotnictví celkem 28959 nakažených koronavirem, z nichž se 25355 uzdravilo a 396 zemřelo. Aktuálně je nemocných 3208 lidí z Pardubického kraje. Čísla krajské hygieny jsou úplně jiná, ta jsou totiž započítávána s výrazným zpožděním.