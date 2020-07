„Musíme vrátit peníze do kraje a nejlépe začít sami u sebe. Omezení se uvolnila, ale podnikání a ekonomika budou potřebovat mnohem delší čas. Osobně navrhuji a budu prosazovat přímé peníze na podporu cestovního ruchu,“ vysvětluje.

Část Kolovratníkových politických konkurentů to považuje za populismus. Poukazují na to, že pokud by se o pětistovku přihlásil opravdu každý z více než 520 tisíc obyvatel kraje, přišel by jeho nápad krajskou kasu na 260 milionů korun.

Pardubický kraj netáhne

A s jakými návrhy jdou do voleb? Pardubický kraj na tom, pokud jde o cestovní ruch a návštěvnost opravdu není právě nejlépe. Počtem přenocování návštěvníků v ubytovacích zařízeních zůstává kraj dlouhodobě na chvostu statistik. Za 20 let existence se pohyboval mezi devátým až 11 místem. A nelichotivou jedenáctou příčku si podržel i v loňském roce. Hůře už jsou na tom už jen Moravskoslezský, Ústecký a Středočeský kraj, kterému ale návštěvníky výrazně ukrajuje Praha.

Optimisticky nevyznívá ani srovnání se sousedními kraji. V roce 2019 přespalo v Pardubickém kraji přepočteno na tisíc obyvatel 2560 turistů, v Jihomoravském 3550 a Královéhradeckém dokonce 8120. Jen o něco lépe skončil s 2850 přenocováními Kraj Vysočina.

V loňském roce navštívilo některý z 85 cílů v kraji 1,2 milionu turistů. Nejnavštěvovanější byla stezka v korunách stromů na Dolní Moravě, prošlo se po ní 300 tisíc lidí. Přes 80 tisíc návštěvníků zavítalo do Muzea v přírodě na Veselém kopci a na hrad Svojanov. Kolem 71 tisíc turistů si prohlédlo kladrubský Národní hřebčín a 53 tisíc památku UNESCO zámek v Litomyšli.

„Bohužel je nám v různých žebříčcích přisuzováno dolní postavení z hlediska počtu přenocování, avšak je stále nutné mít na paměti, že statistika je vytvářena z celkového počtu ubytovacích kapacit bez zohlednění malých ubytovatelů,“ vysvětluje hejtman a lídr koalice Pro prosperující Pardubický kraj Martin Netolický.

Nevyužitý potenciál

Podle hejtmana je logické, že kraj, i vzhledem k velikosti, nemůže konkurovat na Jihomoravskému nebo Královéhradeckému kraji. „V našem regionu nejsou velká krkonošská střediska, známé vinařské trasy či jihočeské rybníky. Naším hlavním problémem je nedostatek velkých ubytovacích kapacit, a to především v západní části kraje s nabídkou doprovodných služeb,“ dodává Martin Netolický.

Podle Martina Kolovratníka má kraj nevyužitý potenciál. „Chybou ale je, že stávající, i předchozí, vedení kraje prostě tento potenciál nedokázalo využít. Není to jen o propagaci formou letáčků a stánku někde na veletrhu. Je to o aktivním jednání s cestovními kancelářemi, spolupráci s pořadateli velkých akcí, ta je skoro nulová,“ říká krajský lídr hnutí ANO. Kraj podle něj nemá odvahu masivně investovat do marketingu a sociálních sítí, vytvářet obecné povědomí. „Jako hlavní benefit vidím dopravní hledisko: jsme uprostřed republiky a ze všech stran je to k nám relativně blízko. To je věc kterou musíme prodat,“ dodává.

„Potenciál opravdu není zcela využitý. Bohužel jsme stále krajem s nejnižším počtem lůžek v hromadných ubytovacích zařízeních v celé ČR,“ potvrzuje lídr Koalice pro Pardubický kraj Roman Línek. Stejně jako hejtman Netolický upozorňuje na pokřivenou metodiku statistik. „Není pravdou, že se nepodařilo přitáhnout turisty a návštěvníky. V roce 2019 byl počet hostů za posledních 20 let v našem kraji nejvyšší, počet přenocování pak druhý nejvyšší,“ upozorňuje Línek.

Kraj má co nabídnout

S tím, že Pardubický kraj má návštěvníkům co nabídnout, souhlasí i lídr společné kandidátky ODS a TOP09 Michal Kortyš. „Kraje teprve budují svou identitu a 20 let od vzniku je trochu málo na tak složitou věc jako je turismus . O našem kraji to samozřejmě platí dvojnásob,“ domnívá se senátor a krajský radní pro dopravu.

Michaela Matoušková, která vede do voleb kandidátku STAN, vidí problém v délce návštěvy turistů v kraji. „Mnozí cestují jen na jednodenní výlet a nepřespávají zde. Jedním z problémů může být, že je kolem turisticky zajímavých míst nedostatek ubytovacích kapacit a tak zde návštěvník nestráví několik dní za sebou,“ říká.

Na problém s ubytováním a statistickým hodnocením kraje upozorňuje i lídr KSČM Jan Foldyna. „Je zde řada malých penzionů i možností ubytování v soukromí, která se však do statistik nezapočítávají. Při srovnávání s jinými kraji je potřeba zhodnotit i jejich velikost a uvědomit si, že v našem kraji nejsou dostatečné velké ubytovací kapacity,“ uvádí.

Krajský volební lídr SPD Tomáš Fadrný vidí problém v dopravní dostupnosti kraje. „Ve směru od Prahy končí dálnice v Pardubicích a dál se potenciální cestovatel musí tlačit na přeplněné silnici I/35, která ho nepochybně otráví ještě před Vysokým Mýtem. Ve směru od Olomouce a Brna je situace totožná. Absence dálnic, případně rychlostních komunikací je pro náš kraj limitující faktor,“ říká.

Jednička Pirátů Daniel Lebduška upozorňuje na nedostatečné zázemí a informace pro turisty a návštěvníky. „Chybí hotely, čest výjimkám, a hlavně efektivní propagace. Některé kraje dávají na podporu cestovního ruchu o dost více peněz, protože vědí, že to má smysl. Pochopili totiž, že když ukážete potenciálním návštěvníkům dobrou nabídku míst, kde se zastavit, co navštívit, kde přespat, tak se to kraji vyplatí,“ dodává Lebduška.