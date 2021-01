„Bohužel máme opět celou řadu informací o průběhu očkování pouze z médií. Jednoznačně nevíme, co bude vláda po krajích chtít, protože z celostátní strategie zatím vyplývá, že kraje mají jen vytipovat očkovací centra v regionu,“ upozornil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Rovněž ostatní kraje upozorňují na nedostatek informací od státu a nejasné definice kompetencí v rámci celostátní očkovací strategie. Problematické jsou rovněž počty vakcín a dodávky do jednotlivých regionů.

Vzniká krajská strategie

„Zkušenost s distribucí ochranných prostředků nám velí, že se musíme připravit bez ohledu na stát. Vytvoříme proto vlastní krajskou očkovací strategii rozdělenou do jednotlivých očkovacích etap tak, abychom v našich krajských poměrech byli připraveni, a to včetně požadavků na prostory, zázemí, techniku a personální kapacity,“ uvedl Netolický.

Hejtman očekává, že více informací se dozví na úterním jednání Asociace krajů České republiky s předsedou vlády a ministrem zdravotnictví.

Podle náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaely Matouškové je nutné počítat s tím, že strategie je nyní aplikovatelná na vakcíny pouze jednoho typu. „V tuto chvíli řešíme očkování vakcínami pouze od firmy Pfizer, u kterých musíme počítat s poměrně složitým skladováním a manipulací,“ vysvětlila Matoušková.

Zdravotníci, nemocní, senioři. Zatím

Vakcíny Pfizer slouží především pro očkování zdravotnického personálu, hospitalizovaných chronických pacientů nad pětašedesát let a v domovech pro seniory. „Postupem času, jakmile budou schváleny a dodávány vakcíny dalších výrobců, bude nutné strategii opět aktualizovat. Naše strategie však musí být připravena na maximální možné kapacity. Naším cílem je proočkovanost co nejvyššího počtu spoluobčanů v co nejkratší době,“ sdělila radní.

Očkování v kraji probíhá od 31. prosince v Pardubické nemocnici a týká se pouze zdravotníků pěti krajských nemocnic a Zdravotnické záchranné služby. „V souvislosti s postupným náběhem očkování dalších prioritních skupin budeme muset vytvořit více center jak v areálech našich nemocnic, tak například s využitím středních zdravotních škol,“ popsala Matoušková.

Další centra jsou v plánu

Následovat bude vytvoření očkovacích center v sídle všech patnácti obcí s rozšířenou působností s tím, že krajská samospráva počítá se zohledněním velikosti měst Pardubice a Chrudim.

„Se starosty o této věci budeme jednat ve středu. S mnohými jsem o základních prvcích hovořil již na konci roku,“ doplnil hejtman Netolický.