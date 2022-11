„Každá takto investovaná koruna se nám s ohledem na situaci ve světě během několika let vrátí. Ještě v letošním a i příštím roce se pokusíme na investice do úspory energií najít peníze i přes napjatý rozpočet. Finance budeme směřovat do budov, které nám v interních auditech vyšly jako vhodné cíle pro výměnu vybavení či zařízení. Je to důležité nejenom kvůli úsporám peněz, ale i snížení celkové energetické náročnosti budov,“ uvedl hejtman Martin Netolický.