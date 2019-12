Větší rozsah dopravy objednal kraj pouze v úseku Česká Třebová - Letovice. Tam i na řadě dalších tratí se ale cestující dočkají modernějších vlaků s wi-fi a spouštěcími okny.

„Hlavními změnami v novém jízdním řádu budou rozšíření a zpravidelnění nabídky osobních vlaků v úseku Česká Třebová Letovice a rozšíření nabídky spěšných vlaků na trati z Chocně na Náchodsko s návazností na rychlíky z a do Brna. Spoje na ostatních tratích doznají jen dílčích úprav,“ uvedl mluvčí Českých drah Petr Pošta.

Dráhy nyní modernizují motorové vozy řady 810. Zvětší se rozteče sedadel, zabudují se polospouštěcí okna, doplní háky na kola, vnitřní i vnější informační systém a také zásuvky pro připojení elektroniky či wi-fi. Vagony také získají lak v barvách Pardubického kraje.

Ve spojích Českých drah bude i po 15. prosinci nadále platit tarif dopravce, tj. TR 10, a také tarif integrovaného dopravního systému IREDO.

„Jeho platnost se dokonce mírně rozšíří, a to až do Zábřehu na Moravě či Dzbelu směrem do Olomouckého kraje a do Ždírce nad Doubravou směrem do Kraje Vysočina. Ve směru do Středočeského kraje je nově zaintegrován úsek Ronov nad Doubravou Žleby a v průběhu platnosti jízdního řádu by mělo dojít k rozšíření platnosti tarifu IREDO také z Týnce nad Labem až do Kolína,“ uvedl Pošta.

Nový dopravce

Na tratích Ústí nad Orlicí Mlýnický Dvůr a Dolní Lipka Hanušovice začne vlaky provozovat nově soukromý dopravce Leo Express. Bude mít i jiné jízdné, pro příležitostné cestující dokonce nižší než mají České dráhy.

Kromě těchto dvou tratí na Orlickoústecku jinak v celém kraji budou dalších 10 let monopolním železničním dopravcem České dráhy.

„Naše společnost uzavřela s Pardubickým krajem smlouvu na dalších 10 let,“ potvrdil mluvčí ČD Pošta.

Změny ve spojích ČD jsou na většině tratí s výjimkou úseku Česká Třebová Letovice skutečně minimální, většinou jsou jen spoje například posunuté o pár minut kvůli přípojům. Novinkou je noční vlak z Pardubic přes Přelouč do Heřmanova Městce, který bude vyjíždět každou sobotu po jedné hodině ráno.

V úseku Choceň Týniště nad Orlicí budou zavedeny nové spěšné vlaky, které spojí Náchodsko s Chocní a nabídnou rychlé přestupy na rychlíky směr Česká Třebová Brno a opačně.

Největší změna trať v úseku Česká Třebová Letovice:

- Zůstávají zachovány oblíbené spěšné vlaky Česká Třebová Brno, a to s výjimkou prvního ranního spoje, z něhož se stane rychlík R 861 Česká Třebová (4:56) Brno hl.n. (6:13) s omezeným rozsahem zastavování.

- Rozšiřuje se však nabídka osobních vlaků Česká Třebová (resp. někdy jen Březová nad Svitavou) Letovice a zpět. Ty budou z Č. Třebové zpravidla odjíždět krátce po celé v lichou hodinu (tj. až na výjimky každé 2 hodiny), čímž zde budou mít zajištěnu návaznost od vlaků z většiny směrů a opačně budou přijíždět do Č. Třebové krátce před celou lichou hodinou opět s návaznostmi do většiny směrů.

- Stejně tak v Letovicích bude po několika minutách po příjezdu vlaku z Č. Třebové zajištěna návaznost na osobní vlak směrem do Brna a opačně.