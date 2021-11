/FOTO, VIDEO/ U nadjezdu v okolí Chotče mezi Rokytnem a Časy práce na dálnici D35 spějí do finiše. V současnosti stavbaři pracují na protihlukové stěně. Sloupky už stojí po obou stranách cesty, tedy i blíže k Ředicím.

Takto pokračují práce v okolí Chotče. Stavba protihlukové stěny. | Foto: Deník/Nikola Remešová

První, třináctikilometrový úsek budované dálnice D35 z Opatovic nad Labem do Časů na Pardubicku bude zprovozněn 15. prosince. Informovalo o tom Ředitelství silnic a dálnic. Druhá část dálnice z Časů do Ostrova před Vysokým Mýtem až nejdříve na konci příštího roku, už ale první úsek do Časů by mohl částečně ulevit Hradci i Pardubicím od tranzitní dopravy směřující na Moravu. Podívejte se na aktuální videa z obou nyní budovaných etap D35.