„Nemám v této době na to, abych se stal prezidentem. Země potřebuje skutečného odborníka,“ řekl Deníku Boštík.

Svou kandidaturu přitom na tiskové konferenci oznámil minulý rok v létě. Tehdy sliboval, že během osmnácti měsíců objede všechny kraje obytným autem. Brzký start prezidentské kampaně tehdy vysvětlil tím, že nechtěl podceňovat možnost, že se prezidentská volba uskuteční dřív než v lednu 2023.

"Konec bordelu v Čechách!" hlásá prezidentský kandidát z Vysokomýtska

Nyní však někdejší starosta, podnikatel, ale také muž, který se v minulosti musel popasovat s dluhy, složil zbraně. O tom, koho v prvním kole prezidentské volby podpoří, má ale jasno.

„Můj hlas bude patřit senátorovi Pavlu Fischerovi,“ deklaroval Boštík.

Ve středu 30. června oznámil Vladimír Boštík, že hodlá kandidovat na prezidenta České republiky.Zdroj: Deník/Karolína Velšová

Boštík se na prezidentské volby připravoval už v roce 2017. Nakonec však kandidaturu vzdal kvůli zdravotním komplikacím, a to navzdory tvrzení, že posbíral 63 tisíc podpisů.

Vladimír Boštík se narodil 30. října 1959. Vyučil se automechanikem, pracoval jako řidič a opravář. Na začátku devadesátých let si založil firmu na autodopravu, později se však dostal do finančních problémů. V letech 1994 až 2002 zastával post starosty obce Vraclav. V roce 2013 kandidoval do parlamentu za Úsvit přímé demokracie.