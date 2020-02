„Neprůjezdné tak byly některé komunikace. Hasiči likvidovali zejména popadané stromy přes silnici v Chocni, Moravské Třebové – Boršově, Květné, v Dolním Újezdu, Žumberku i Skleném,“ upřesnila tisková mluvčí hasičů Vendula Horáková. V Pomezí u Poličky spal strom na železniční trať, následně do něj lehce narazil vlak. Střet se obešel bez zranění a nebyla způsobena žádná škoda.

„V Přelouči pak hasiči museli strhnout uvolněné plechy z bytovky, které by mohly někoho ohrozit,“ dodala Horáková. Plechové pláty létaly také v České Třebové, kde poryvy větru vzaly střechu pivovarské pivnici.

Po sedmé hodině ranní odstraňují hasiči stromy ze silnice také v Načešicích, Bukovce nebo v Bezděkově. "Motorové pily hasičů teď naplno běží v pardubických Polabinách, spadl tu strom u prodejny," hlásí hasiči kolem osmé hodiny. Rušno v Polabinách pokračuje - další strom spadl přímo na projíždějící auto. "Hlídka strážníků se na místě ujala vyděšené řidičky a usměrňování provozu," informovala Městská policie Pardubice.

Další spadlý strom způsobil komplikace na železniční trati Pardubice - Liberec. Mezi Dvorem Králové a Jaroměří zastavil rychlík před stromem, provoz na trati stojí.

V Bezděkově směrem na Lány na Důlku hasiči odstraňovali spadlý strom na silnici. Motorové pily hasičů naplno běžely i v pardubických Polabinách, kde spadl strom u prodejny. Spadlý strom jsme odstraňovali také mezi Zástavou a obcí Dříteč na rovince za golfovým hřištěm. V Dolanech směrem na Hrádek, ale i v Neratově.

Zatímco na území Čech je 90 tisíc odběratelů bez elektřiny a ČEZ eviduje 92 poruch na vedení vysokého napětí, Pardubický i Královéhradecký kraj jsou zatím bez výpadku. "Zde zatím neevidujeme žádnou poruchu na vedení vysokého napětí," řekla mluvčí ČEZ Šárka Lapáčková Beránková po sedmé hodině. O dvě hodiny později se však objevily první výpadky, a to zejména na Svitavsku v okolí obcí Městečko Trnávka, Vranová Lhota, Nová a Stará Roveň.

Od šesté hodiny ranní lidé na Chrudimsku s obavami očekávají orkán Sabine, který postupuje na jihovýchod a napáchal už v Česku spoustu škod. Na mnohých místech prší a zatím se nic dramatického neděje. Hasiči odstranili několik spadlých stromů, po čtvrté hodině vyjížděli do Žumberka, poté do Lhoty u Chroustovic a po sedmé hodině do Načešic.

Vítr o rychlosti až 110 kilometrů za hodinu by podle meteorologů měl trvat až do 13. hodiny.

Hasiči v České Třebové likvidovali následky silného poryvu větru, který tu strhl střechu na pivovaru. Událost se obešla bez zranění. Z Pardubic, za odbočkou na Spojil, teď odstraňujeme spadlý strom. A momentálně operační středisko vyslalo jednotku hasičů do Jaroměřic na odstranění spadlého stromu.

Provozovatelé areálu Skibukovka: “Vlivem větru jsme museli zastavit provoz lanové dráhy Čenkovice. Vše další je zatím v provozu.” V Pardubickém kraji jsou tento týden jarní prázdniny…

Sbor dobrovolných hasičů v Ústí nad Orlicí ukončil pohotovost v souvislosti s vyhlášenou výstrahou kvůli silnému větru v pondělí v poledne. “To však neznamená, že nejsme v pohotovosti a nachystáni na případný výjezd do 10min.od vyhlášení poplachu z KOPIS Pardubice nebo na žádost našeho zřizovatele,” ujišťují hasiči. První výjezd hasičů v Letohradu kvůli silnému větru proběhl až hodinu po poledni. Vyvrácený strom se opřel o elektrické vedení.

Podle mluvčí města Vysoké Mýto Marie Lněničkové je zatím předčasné hodnotit následky větru. "Vypadá to však, že se Vysokým Mýtem zatím prohnal bez větších škod. Uvidíme v dalších dnech, až provedeme obhlídku městského majetku, a to včetně městských lesů, které máme třeba až u Horního Jelení," dodala. Rovněž v Žamberku radnice žádné škody neeviduje.

Během asi 2 hodin (stav ke třetí hodině odpolední) se navýšil počet výjezdů na 100. Boršov, Prachovice, Barchov, Bylany, Hlinsko, Svinčany, Rabštejnská Lhota, Stéblová, Vysoké Mýto, Litomyšl, Sezemice, Dříteč, Nové Hrady, Chrudim, Seč, Mostek…to je jen malý výčet míst, kde teď odstraňují hasiči popadané stromy.

Praktické informace od HZS:

- Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.

- Nezdržujte se v blízkosti větších stromů a nechoďte do lesa.

- Ve městě omezte pohyb kolem vyšších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy).

- Dávejte pozor na možnost pádu elektrického vedení.

- Za jízdy autem snižte přiměřeně rychlost nebo zastavte (větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici).

- Schovejte se v budově s nenarušenou statikou.

- Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředcích.

- Připravte si baterku, svíčku, případně rádio na baterky pro případ výpadku proudu.

- Doma nezapomeňte zavřít okna, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty, které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí (truhlíky, květináče, zahradní nábytek atd.)

- Pokud je váš život, zdraví popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150.



Po vichřici: pokud vítr spáchá na vašem majetku velké škody, důležité je důkladně zdokumentovat a co nejdříve pojistnou událost oznámit příslušné pojišťovně.