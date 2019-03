Operace žlučníku? V Pardubickém kraji lepší průměr

Na operaci se žlučníkem byla před lety například Marie M. z Chrudimi. Začalo to nevinně pichlavou bolestív břichu, což vždy utlumila tabletkou. Bolesti se ale stupňovaly. Žena nakonec nečekaně skončila v sanitce a na operačním sále.

Podle dat, které má Deník k dispozici z Kanceláře zdravotního pojištění, si nemocnice v Pardubickém kraji v laparoskopických operacích žlučníku vedou obstojně a nejsou mezi nimi podle čísel velké rozdíly.

Důležitá pro kvalitu operací hlavně skutečnost, že v žádné z nich neklesá počet těchto zákroků pod kritickou stovku ročně. Obecně totiž platí, čím víc pacientů lékař odoperuje, tím větší má praxi a lepší výsledky. Naopak nemocnice, kde je daný zákrok spíš raritou, může chybovat, protože lékaři nemají se zákrokem tolik zkušeností.

Určitým ukazatelem může být i průměrná délka hospitalizace. Čím delší hospitalizace, tím to pro nemocnici bývá horší vizitka, nasvědčuje to například různým pooperačním komplikacím. Nemusí to ale platit vždy. Pacientův zdravotní stav totiž nemusí zkomplikovat jen chyba zdravotníka nebo přidružená infekce, ale také třeba slabé srdce. Na to samozřejmě nemůže mít lékař vliv.

Žlučníkové kameny a zánět žlučníku nejsou nic vzácného. Trpí jimi odhadem 10 až 35 procent populace. S přibývajícím věkem se výskyt zvyšuje, například u lidí okolo 75 let dosahuje až 50 procent. Řešením obtíží se ve většině případů stává operační odstranění žlučníku. Opakované koliky nejsou příjemné a pro „žlučníkáře“ je následný život bez žlučníku velká úleva. Důvodů pro nutnou operaci žlučníku je však více.