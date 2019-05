„Vylévat to do dřezu je blbost, navíc to nepříjemně zapáchá,“ myslí si obyvatelka Pardubic Zdeňka Gottsteinová, která olej slévá do kelímku od jogurtu a vyhazuje ho do směsného odpadu. Nyní bude moci olej vyhodit do speciálního kontejneru, kterých je po Pardubicích rozmístěno pětadvacet.

„Oranžové kontejnery jsou šikovné, rozhodně je budu využívat,“ potvrzuje Gottsteinová. Do popelnice by lidé měli jedlé oleje a tuky odevzdávat v uzavřených plastových nádobách, nejlépe v PET lahvích.

„Speciální kontejnery jsou umístěny většinou na místech společně s dalšími kontejnery na tříděný odpad. Barevně se ovšem liší, mají oranžovou barvu. Rozhodně do nich ale nepatří minerální oleje,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča.

Kontejnery budou stát například v ulici Na Drážce, Erno Košťála, Karla IV., Závodu Míru, Jilemnického a několik jich bude také v Polabinách. Oleje, které lidé vytřídí budou navíc dále zpracovány. „Odpadní tuky je možné využít energeticky, nebo použít při výrobě metylesteru, který se přidává do nafty jako biopalivo. Další využití je v kosmetickém průmyslu, gumárenství a v chemickém průmyslu,“ vysvětluje odpadový expert Ivo Kropáček.

Může ucpat kanalizaci

Mastné tekutiny mohou lidé také slít do nádoby a odvézt do sběrného dvora. Rozhodně by je neměli vylévat do dřezu, jelikož můžou ucpat kanalizaci. „Když olej přijde do studené vody v kanalizaci, tak se ochlazuje a vzniká z něj rosol, který se usazuje na stěny trubek. Takhle se to na sebe nabaluje, až se pak odpad úplně ucpe,“ popisuje tiskový mluvčí Vodovodů a kanalizací Pardubice Aleš Hudec.

Přesto se k tomu lidé stále uchylují. „Pánev umyji ve dřezu i s tím olejem. Nikam to neslévám, jde to do kanálu. Ale já olej používám minimálně,“ říká obyvatelka pardubické Dubiny.

Zavedením oranžových kontejnerů Pardubice reagují na vyhlášku Ministerstva životního prostředí, podle níž města od roku 2020 musejí zajistit oddělený sběr použitých olejů a tuků z domácností. „Ještě před vydáním novely zákona jsme loni v březnu zahájili pilotní projekt sběru olejů na sídlišti Dubina. Projekt se osvědčil, prostřednictvím pěti kontejnerů se v průběhu roku sebralo 405 kilogramů olejů,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

Rozmístění nádob na odkládání rostlinných olejů a tuků:



Městský obvod I (celkem 6 ks):

Havlíčkova – dvůr za čp. 1960, 1921, 1887

Závodu Míru u čp. 1822

Karla IV. 2037-2039

Sídliště Tesla 1214

Sezemická x Wintrova

Husova x Winternitzova



Městský obvod II (celkem 6 ks):

Polabiny I. Družstevní 138

Polabiny II. Prodloužená 286-293

Polabiny III. Družby 341-343

Polabiny IV. Grusova 414-417

Polabiny IV. Labský palouk 496

Cihelna – Kunětická 107



Městský obvod III (celkem 7 ks):

Erno Košťála 989

Erno Košťála 957-58

Bartoňova mezi 839 a 841Jana Zajíce vedle 953

Na Drážce před čp 1549 - 1551

Na Drážce 1555

Blahoutova x K Lesu



Městský obvod V (celkem 6 ks):

Jilemnického z boku čp. 2194 – u separačních nádob

Dražkovice 91

Pichlova 2539

Wolkerova z boku čp. 2096

Svobody 2490 – u kruhového objezdu

Široká x Chrudimská – stanoviště kontejnerů



Zdroj: MěÚ Pardubice