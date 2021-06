„Pan ředitel nám potvrdil, že už bylo stanovené pevné datum pro otevření dálnice D11 směrem na Jaroměř na 12. prosinec a o tři dny později 15. prosince bude otevřen i úsek D35 směrem k Časům,“ informoval Hrabálek o klíčových dopravních stavbách pro Hradec Králové i řidiče z celých východních Čech.

Prodloužení dálnice D11 netrpělivě vyhlížejí nejen řidiči, ale i lidé z obcí okolo současné silnice I/33. Po ní v současnosti jezdí až 17 tisíc aut denně. Velkou část tvoří kamiony mířící do Polska. Podle dopravních statistik jde o vůbec nejnebezpečnější silnici v kraji. „Po dokončení dálnice dojde v obcích ke snížení hlukové zátěže, emisí z dopravy a vysokého rizika dopravních nehod a úrazů,“ uvádí ŘSD k dopravnímu významu stavby.

Podívejte se v květnové fotogalerii také na snímky a videa ze stavby dálnice D35 z Opatovic do Časů:

Stavba dálnice D11 z Prahy do Polska přes Hradec Králové začala už v roce 1978. Do Hradce doputovala v roce 2017. Po kompletním dokončení bude mít dálnice D11 celkem 155 kilometrů. V současnosti je v provozu 91 z nich. Už v prosinci přibude dalších 22, které spojí Hradec Králové a Jaroměř. Zbylé kilometry by podle plánů ŘSD měly přibýt do roku 2028, kdy se má spojit Jaroměř s Polskem.

Hotová už je i věšina mostů

Silničáři museli na novém dálničním úseku mezi Hradcem Králové a Jaroměří vybudovat dohromady 16 nových mostů v celkové délce přes jeden a půl kilometru. Většina z nich už je těsně před dokončením.

Jak rychle práce postupují je nejlépe vidět na největší stavbě na celém úseku mimoúrovňové křižovatce u Hradce, která spojí dálnici D11 s výpadovkou na Jičín. Řidičům také nabídne sjezd z dálnice do krajského města. Dosud jediný funguje u městské části Kukleny.

D35 odvede z Hradce tranzitní dopravu

Naprosto klíčovou stavbou pro Hradec Králové bude i třináctikilometrový úsek dálnice D35 z Opatovic nad Labem do Časů. A to přes to, že dálnice roste v celém svém úseku v sousedním Pardubickém kraji. Tento úsek dálnice se totiž pro tranzitní dopravu stane takřka obchvatem Hradce Králové při cestě na Vysoké Mýto a Moravu. Z Časů se řidiči rychle dostanou k Holicím na I/35 a minou tak celý Hradec Králové. Jako výraznou pomoc pro hradeckou dopravu to vidí i vedoucí odboru služby dopravní policie Královéhradeckého kraje Petr Dušek.

„Část dopravy, která musí sjet u Opatovic, vyjet kolem fakultní nemocnice a pokračovat dál na Brno či na Olomouc, by se Hradci vyhnula,“ řekl Deníku Dušek už při začátku stavby dálnice v roce 2019. Právě úsek kolem hradecké fakultní nemocnice je nejvytíženější části hradeckého městského okruhu. Denně tam projede až 30 tisíc aut. To by se už brzy mělo změnit.