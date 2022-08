Ale o to přeci jde a k menu, které přehlídka toho nejlepšího na metalové scéně to zkrátka neodmyslitelně patří.

Důležitější je však hudba. A ta prořezávala okolí Josefova opět až hluboko do popůlnočních minut. Jedním z prvních taháků druhého festivalového dne byla ukrajinská progres metalcorová partička kolem sličné Teťany Šmajljukové - Jinjer. Zatímco tato diva rozproudila davy na hlavní scéně, mohl si sluncem znavený návštěvník zažít trošku té dekadence v nedalekém Bastionu.

K dvojitým narozeninám si nadělíme i vlastní pivo, říká šéf Brutal Assaultu

Ve stejný čas jako Jinjer tu totiž pod dohledem apokalyptických můžů a žen, co by jako z oka, respektive plátna, vypadl z filmu Šílený Max, rozjeli svoji show blackmetalový experimentátoři z New Yorku Imperial Triummhant.

Velkým lákadlem bylo i rozmanité vystoupení multiinstrumentalisty Igorra. Hlavní hřeby dne však přišly s padnoucí tmou. Nejdříve to pořádně, i když s mírnými výkyvy zvuku, rozpálili řezníci z Ameriky Cannibal Corpse.

Stále početný dav pak krátce před půlnocí oblažil po horkém dni studený švédský blackmetalový vánek Dark Funeral.