Silničáři s možností podobných objevů při plánování počítají. Listopadové zahájení stavebních prací by tak průzkum osady staré pět tisíc let i s pozůstatky hrobů neměl ohrozit.

„Na záchranný archeologický průzkum jsme počítali s delším časem, než jsme měli ve veřejné soutěži. Podle našich zkušeností je potřeba vždy počítat s nějakou rezervou pro případ nálezů. Předpokládáme, že terénní průzkum bude dokončen v listopadu a to je i termín, ve kterém počítáme se zahájením stavby obchvatu,“ uvedla Hana Jarolímová z pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic.

Archeologové objevili v minulých dnech u Slatiňan a Vlčnova velké množství artefaktů dokládajících zdejší pravěké osídlení. „Jedná se o sídliště z mladší doby kamenné. Je to skutečně mimořádný objev. Je zde zachycen kompletní průřez celým tímto obdobím, jež datujeme od 5200 až do 4200 let před naším letopočtem,“ řekl archeolog Jan Musil.

Archeologové zde ale našli i pozůstatky starobronzové únětické kultury, tedy z období zhruba 1800 až 1550 let před naším letopočtem. „Ta je zastoupena jednak rozsáhlým sídlištěm s množstvím nejrůznějších zásobních a studničních jam, ale také několika hroby,“ sdělil archeolog Jan Musil.

Nálezy i z doby bronzové

Další nálezy, mezi něž patří například žárové hroby, dokládají osídlení krajiny také za mladší či starší doby bronzové. Mezi nalezené předměty patří například velké množství zbytků keramiky, kamenných broušených i štípaných předmětů, zlomek malé dýky nebo kusy pravěké motyky.

Přes pečlivý průzkum nelze odhadnout, kolik lidí žilo na místě v jednotlivých historických obdobích. „Celé sídliště totiž neprozkoumáme. Při práci se musíme omezit jen na trasu budoucí silnice,“ vysvětlil archeolog.

Mezi lidmi v Chrudimi i ve Slatiňanech se okamžitě začalo spekulovat, že mimořádné nálezy pozdrží termín letošního zahájení vlastní stavby obchvatu. „Totéž napadlo i mě. Ředitel pardubické správy ŘSD Bohumil Vebr mě ale v telefonickém hovoru ujistil, že termín se posouvat nebude,“ sdělil slatiňanský starosta Ivan Jeník.

Významné vykopávky doprovázely i přípravu dálnice D35 u Ostrova poblíž Vysokého Mýta. Vloni v létě tam byla vyzdvižena dubová studna stará 7000 let. Ani zde nedošlo kvůli archeologům ke zdržení výstavby.