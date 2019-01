Východní Čechy - Sto čtyřicet pět poslanců napříč politickými stranami odsouhlasilo více peněz pro menší a střední obce. Teď se čeká na Senát.

Poslanci v pátek schválili novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Nové rozdělení peněz je výhodné zejména pro menší a střední obce. Čtyři největší města republiky si naopak pohorší, dohromady o jednu miliardu korun.

V pokladnách ostatních obcí přibudou miliony korun, celkově to bude dvanáct miliard korun. Z toho jeden a půl miliardy je příspěvek na školství, který je nyní ve státním rozpočtu. Pokud novelu schválí i Senát, budou obce od příštího roku dostávat na jednoho obyvatele devět tisíc korun. Teď je to necelých sedm.

Ubudou dotace a přídavky na žáky

S použitím jednoduché matematiky by tak měl například Chlumec nad Cidlinou nově dostávat o třináct milionů více. Tolik to ale nebude. „Není to tak úžasné, jak se všude říká. Například kvůli novele školského zákona přijdeme o neinvestiční přídavky na žáky od ostatních měst," řekl starosta Chlumce nad Cidlinou Miroslav Uchytil. Tyto peníze totiž budou nově zřizovatelé škol dostávat od státu přímo.

Čím víc děti ve městě do mateřských a základních škol, tím víc peněz od státu dostane, podle Uchytila ale příliš málo. „I tak jsem samozřejmě rád, že ke změně konečně došlo. I přes zvýšení DPH, které zasáhne všechny naše příspěvkové organizace, dostaneme, pokud budu optimista, sedm milionů navíc."

Vyšší daň z přidané hodnoty trápí všechny obce. „Od příštího roku bychom měli dostat o dva miliony korun více. Protože se ale v rozpočtu šetří a zvyšují se daně, očekáváme, že navýšení pocítíme až v roce 2015," řekl starosta Čermné nad Orlicí Josef Bezdíček.

Novela také ruší některé národní dotační programy pro obce, ty nyní pro větší investice budou muset hledat peníze jinde.

Padesát obcí čekají horší časy

Vláda v předloze novely navrhovala, aby se při výpočtu příjmů obce zohledňovala rozloha obce jen do výše tří hektarů na jednoho obyvatele. Nakonec ale zvýšila limit na deset hektarů. Pohorší si tak padesát sedm obcí, původně jich mělo být tři sta.

Často to jsou obce s málo obyvateli, které dříve dostávaly nadprůměrné peníze kvůli velké rozloze. „Rozjely řadu investičních projektů a toto náhle omezení financí je pro ně problematické. Jednáme s ministerstvem financí o určitých kompenzacích," řekl předseda komory obcí ze Svazu měst a obcí Bezdíček.

A mají starostové pro peníze využití? „I kdybych dostal miliardu, tak vím, co bych s ní udělal. V Chlumci plánujeme rekonstrukci silnic a chodníků," řekl starosta Uchytil. Jasno mají i v Čermné. „Stavíme například čističku odpadních vod nebo sociální byty."

Jak si východočeská města a obce polepší

město/obec, počet obyv. RUD nyní RUD nově (v tis. Kč):

Hradec Králové 94 318 920 239 923 068

Pardubice 90 401 878 086 892 358

Chrudim 23 240 185 658 212 321

Dvůr Králové 16 101 126 315 146 817

Lanškroun 10 123 75 832 93 912

Vamberk 4672 31 057 41 878

Bystré 1665 11 038 15 983

Libuň 802 5554 7056

Staré Smrkovice 263 1840 2268

Sendraž 90 633 766

