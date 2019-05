Kompletně připravené už je technické zázemí. „V místnosti technologií je mozek nové přístavby. Jsou tam filtrační nádoby, čerpadla, vzduchotechnika a veškeré rozvaděče. Čistí se tam voda a dávkuje se do bazénu,“ popsal stavbyvedoucí Daniel Jeneš.

I když už je bazén napuštěný, voda je zatím studená. „Zatím jsme ji moc neohřívali. Důležité bylo vyzkoušet úpravnu vody, jak fungují čerpadla, filtrace a podobně. Do bazénu se vejde asi 350 kubíků vody plus asi 50 kubíků je v technologiích v úpravně vody,“ uvedl technický náměstek Aquacentra Pardubice Radek Musil.

Skleněná stěna

Oba bazény odděluje skleněná stěna, návštěvníci nové přístavby tak budou mít výhled i do stávajícího 50metrového bazénu. „Původně byl návrh, že by to bylo propojené úplně, ale nakonec jsme se rozhodli udělat skleněnou stěnu, která umožní oddělení obou provozů,“ vysvětlil Musil.

Šatny, toalety či sprchy bude mít bazén společné se stávajícím aquacentrem. Rozšíří se nabídka služeb. Přibýt by měla například rehabilitační cvičení, plavání pro seniory nebo těhotenské plavání.

Zásadní problémy při stavbě podle technického náměstka nenastaly. „Nějaké drobnosti se vždycky najdou, ale všechno se podařilo vyřešit ke spokojenosti nás jako investora, tak i dodavatele stavby,“ konstatoval Musil.

S projektem je spokojený i ředitel aquacentra Jiří Vysoudil. „Spolupráce s dodavatelskou firmou byla výborná, vyšli jsme si vstříc. Uvidíme, co přinese provoz, jestli si vše sedne, jak má. Po zkouškách, které děláme průběžně, to vypadá, že všechno funguje správně,“ řekl Vysoudil.

Stavba vyjde na 65 milionů korun a zaplatí ji ze svého rozpočtu město. To sice opakovaně žádalo o poskytnutí dotace, v jednu chvíli už ji mělo dokonce i přislíbenou, ale nakonec o ni přišlo kvůli kauze pochybného přerozdělování dotací kolem tehdejšího předsedy Fotbalové asociace České republiky Miroslava Pelty.

Pohled do zelené

Výsledek si vedení města pochvaluje. „Velmi se mi to líbí. Dojde k zásadnímu rozšíření plochy pro plavce v Pardubicích. Musím pochválit dodavatelskou firmu. Vizuálně je to perfektně udělané, návštěvník se kouká do zeleně. Mám rád, když jsou bazény z části zakryté kvůli tepelným podmínkám. Pan ředitel aquacentra garantoval, že nedojde k navýšení ceny, protože se využívá stávající technologie,“ poznamenal primátor Martin Charvát.

Na nutnosti stavby nového bazénu se v minulém volebním období shodovali zastupitelé napříč politickým spektrem. Současný 50metrový bazén je přetížený a není schopný uspokojit poptávku plaveckých nebo sportovních klubů, které bazén využívají ke kondiční přípravě.

Provoz venkovní Letní pláže už v této sezoně ovlivněn nebude. „Měli jsme jako zásadní požadavek, aby se stavba stihla do letní sezony, abychom o ni nepřišli jako loni. Tak se i stalo a jsme za to rádi,“ uvedl Vysoudil.